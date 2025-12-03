《2025教育十大事紀: 改革與挑戰並行，打造更安全、更公平的教育環境》



《2025 教育十大事紀》

1.兩岸與資訊戰下的「識讀中國」教育

羅浚晅醫師(社團法人台灣北社社長)

面對中國持續升高的文攻武嚇、假訊息滲透與認知作戰，台灣社會必須更清楚：教育不只是知識傳授，更是民主的第一道防線。今年的「教育十大事紀」將「識讀中國」列為首項，正是要提醒全民，這已不僅是國防議題，而是國家安全與民防心防的重要基石。

目前，許多大專校院已具體展開行動，將「識讀中國」納入全民國防或通識課程。成功大學從《國防應變手冊》與國際局勢出發，引導學生理解中國政治體制與滲透模式；中原大學以內容農場案例拆解假訊息，課堂爆滿；淡江大學則將防衛教育列為全校共同必修語言。同時，我們肯定陸委會與海基會透過講座、座談與社區課程推動社會識讀，使全民具備「正確認知北京、理性預測中國」的能力。

然而，教育現場仍存在兩大結構性挑戰：師資增能不足、教材尚未全面普及。國防安全研究院也提醒，識讀中國不應僅限於國防課，而應跨入所有通識與專業領域，使學生能從批判思維與媒體識讀中看懂威權邏輯。台灣北社認同賴清德總統提出的「台灣之盾」理念：真正守護台灣的不是鋼鐵，而是公民的判斷力、資訊素養與民主信念。識讀中國，正是台灣之盾在校園紮根的第一步。

廣告 廣告



我們提出三項務實建議：

(1)將識讀中國納入課綱，與媒體識讀、人權教育整合制度化。

(2)建立中央級教師增能體系，提供研習與跨部會教材。

(3)在大考與會考逐步加入識讀中國、假訊息辨識與民主防衛試題。

最新民調顯示，15–19 歲對中國好感度偏高，這是一記警訊。識讀中國不是製造對立，而是讓下一代看清威權本質、珍惜民主生活。當教育能讓孩子保持清醒、具備辨識力，台灣的民主才會更穩固，也更能抵禦外來勢力威脅。守護台灣，不只靠國軍，更靠每位老師、每位學生與每位公民。

2.民防素養全面推動（台灣全民安全指引手冊）

黃春生牧師 (濟南基督長老教會)

台灣教師聯盟今日公佈《2025 教育十大事紀》，教會與教育界共同強調，本土教育、公民教育與民防素養將是明年改革的關鍵主軸，核心目標是打造「更安全、更公平的教育環境」。

在台灣面對地震、颱風等天然災害，以及中國持續升高的威脅之際，民防教育的重要性愈發突出。政府已發布《當危機來臨時，台灣全民安全指引》，強調提升全民自救與互救能力，而民防素養本質上並非軍事，而是守護自己、家人與社區的生活能力。

黃春生牧師指出，作為公共場域，教會也積極推動民防教育，透過學習強化自救與互助，希望以「因為我們愛這片土地」為起點，提升全民韌性。

同時黃牧師建議，現行 2 天的防災士訓練應更普及、制度化，並推廣到國中、高中、大學等校園，讓學生能免費參訓。國外從 9 歲到 90 歲皆可參與，充分體現民防是全民教育的一環。

會中也呼籲教育部將民防素養納入課程與校務推動，建立常態化的防災士培訓機制，並因地制宜強化山區土石流、海邊海嘯與淹水等專業防災知識。

最後強調，唯有讓民防成為日常教育的一部分，台灣才能真正邁向具備韌性、互助與安全的「防災之島」。

3.本土教育深化與文化紮根

李川信老師(教育部本土教育委員)

台灣教師聯盟今日公佈《2025 教育十大事紀》，其中「本土教育深化與文化紮根」被視為今年的重要亮點。長年投入本土教育推動的李川信老師表示，經過近十年的紮根，本土教育已從校園推向全國，成為學界與基層教師的共同共識。

今年 9 月，全國本土教育研討會在世貿盛大舉行，不僅展現本土教育的學術基礎，也首次頒發「推動本土教育貢獻獎」，共有 8 位個人與 2 個團體獲獎，顯示各級學校在教材、語言與文化推廣上的具體成果。

教育部近年亦積極補強威權時期遺留的本土教育不足，透過文化場館辦理師資增能培訓，今年共有 12 個場館、60 個班次、近 3,000 名教師參與，成功提升場域學習能量，讓學生未來能走進場館、走向土地。

在師資培育方面，北教大成立「臺灣學系」獲教育部覈準招生，被視為少子化下的突破性創舉，將補足北部本土語言教師的長期缺口。

李川信老師強調，在面對中國威脅與文化滲透的時代，唯有堅定紮根本土教育，才能守護台灣的主體性與未來。

4.轉型正義教育的制度化進展

李慧生老師(行政院政務顧問）

轉型正義教育，是守護民主台灣不可或缺的制度工程。台灣的民主來自歷史的傷痕，也來自世代的選擇；而教育，正是讓這些選擇能被理解、被記住、被延續的根本方式。2025 年最重要的進展，是行政院與教育部正式將轉型正義從「事件處理」推向「制度化落實」，使其成為教育安全與公民能力養成的一部分。

近三年行政院推動的核心工作包括三項：第一，釐清國家不法事實，盤點司法、情治與校園的侵害紀錄，推動政治檔案解密，並要求部會提交人權報告；教育部公佈受難者名冊，即是這項制度工程的基礎成果。第二，推動移除與轉化威權象徵，建構民主記憶空間，包括中正紀念堂的民主教育園區轉型，以及校園威權象徵依法更名與補助制度。第三，全面建立人權與民主教育機制，推動《國家轉型正義教育行動綱領》，強化教師研習、教材、場域教育與跨部會合作。

同時，行政院與教育部已完成多項具體措施，如六大主題的不法盤點、中正紀念堂轉型、人權教育擴展，以及以《名譽回復處理原則》建立單一窗口與校史修正制度。

轉型正義成為國家制度，也成為下一代的民主能力。這是 2025 年台灣最重要的民主進程，更是面對威權威脅時，奠定自由與韌性的重要基礎。

5.私校退場與少子化衝擊

陳文甲教授(財團法人私立開南大學副校長)

在外部威脅加劇下，「識讀中國」教育的重要性提高，學生必須具備辨識資訊戰與認知作戰的能力；「民防素養」首次被納入教育系統，使學校成為國家安全教育的前線。在內部面向上，本土教育深化與轉型正義制度化，象徵台灣正積極重建文化敘事與民主價值。少子化衝擊持續擴大，私校退場問題已成結構性；相對地，技職教育因跨國合作與產業鏈結形成新機會。校事會議濫訴與行政負荷、霸凌新制與會考調整，也讓學生權益再次成為政策核心；雙語與 AI 教育則朝務實整合前進。

作為私立大學副校長與董事會主任祕書，我認為高教政策在《十大事紀》中涉及的兩大議題:少子化衝擊與國際化。必須從「結構調整、國際開放、差異化發展」三方向推動。首先，公立大學應適度減招，以避免生源過度集中並維持公私立體系的平衡，保障私校學生的受教權。其次，面對生源下降，積極引進國際學生是高教永續的關鍵，政府需強化語言支持、跨文化輔導、實習媒合與留台管道，使國際生真正成為台灣長期人才。再者，對面臨危機的私校應啟動「退場、轉型、重新定位」三軌輔導，而能續存者則應發展特色、與地方產業合作以提升競爭力。

最後，高教相關補助如「深耕計畫」應優先支持具特色與在地鏈結的私校，讓台灣在少子化與全球競爭中仍能維持高教體系的韌性與活力。

6.技職教育的國際合作新局

陳勝強教授(國立台北科技大學教授)

在全球產業迅速變動的時代，技職教育已成為國家競爭力的核心。2025 年，台灣在技職領域迎來重要突破。3 月 7 日，歐盟 Erasmus+ 首度由比利時、義大利、西班牙與愛爾蘭組成代表團訪台，雙方以「黃金圈模型」共同研議 AI、STEM、高齡照護與文創等合作方向，並透過「燈塔學校」、「區域樞紐」與「台歐校友網絡」建立長期夥伴關係，開啟技職教育的國際化新階段。

在國內推動上，臺灣科技大學攜手多所技術型高中成立「自動化工程專班」，以「3+2+2 新五專模式」打造從技高直升科大的完整培育路徑。今年招收 60 位學生，讓青年從高一起就能進入實驗室、技術場域與企業現場，真正落實做中學、學中做，強化高階技術人才的養成。

同時，台灣暌違 32 年再次主辦「2025 亞洲技能競賽」，共有 31 國、321 名選手參賽，展現台灣青年以技能站上世界舞臺的實力。賴清德總統在開幕式強調，技職教育是台灣面向國際的重要力量。

我們向所有投入技職教育的學生致上最高肯定，也呼籲政府持續加大資源投入、強化國際合作與升學就業制度，讓更多青年以技能開創未來。技職教育，是台灣前進世界的重要道路。

7.校事會議爭議、濫訴與教師行政負荷

張雅琳委員(立法院教育文化委員會、立院黨團副書記長)

今日我們與多個民間團體及教育界先進共同召開記者會，目的是向社會與政府清楚說明：無論是近期受到高度關注的民防教育，或是爭議頻仍的校事會議制度改革，我們所追求的核心，始終是同一件事:守護孩子、守護教育平權，同時守護教師的基本權益。

首先在民防教育方面，台灣長期面臨地震、颱風等天然災害威脅，也承受來自區域安全情勢的風險，提高全民、尤其是孩子的民防素養已是迫切課題。民防手冊教育並不是製造恐慌，而是一種「保險」──風險未發生前就要做好準備。國際經驗告訴我們，無論是日本震災或烏克蘭戰爭，孩子在危難當中極可能與大人失散，在沒有成人指令下如何自救，正是每位家長最關切的事。讓孩子具備基本判斷與避難能力，是教育體系不能忽視的責任。

其次在校事會議機制方面，我以親身經驗指出：制度確實存在濫訴與教師行政負擔過重的問題，但同時，對於一些長期受壓迫、無法被看見的學生而言，校事會議往往是他們唯一能求助的途徑。因此，我們不能否定製度的必要性，而應改革其流程、提升其公信力。特別是部分案例因政治人物介入導致重啟調查，使無辜教師反覆受折磨；也有教師在調查期間被限制接觸學生，最終證明清白卻只能默默回到原位，這些不合理處都必須正視。

我們在此呼籲政府：完善民防教育、強化學生安全意識；改革校事會議，保障教師與學生雙方權益；讓教育環境更安全、更公平、更有韌性。這是所有教育工作者與家長共同的期待，也是台灣教育向前的必要方向。

8.學生權益重大事件（霸凌新制、會考轉折、台師大抽血案）

李振源老師(財團法人人本教育基金會人權教育專委)

面對近期教育界連續出現的重要事件，我們必須以最負責任與務實的態度提出關切與建言。

首先，關於霸凌事件，不論是教師對學生，或學生對學生，人才庫的建置與通報機制的改善，我們都樂見其成。然而，實務上教師對師生的霸凌案件，在成案、調查與懲處層面往往被輕描淡寫，以致無法真正落實保護學生與教師的權益。此現象已成為教育制度中的沉痾，教育部有義務更嚴肅面對，強化調查程序、公正審議與後續追蹤，讓任何形式的霸凌都不再被「輕輕放下」。這部分，也是我們呼籲政府必須優先處理的核心問題。

國中會考的爭議再次凸顯升學體系僵化，過度依賴筆試、忽視多元能力；少子化下的命題更顯不合時宜。我們呼籲教育部啟動選才制度改革，讓升學不再壓垮學生，而能真正支持其發展。

至於師大女足球事件，我們看到了學生勇於改革的力量，也看見問題長年累積所造成的壓力與不公。這不僅是隊長與教練的問題，而是整體制度性的缺失。論文輔導不足、運動員的訓練支持不完整，以及行政與學術系統的斷裂，都不是單一人事調整所能解決。

因此我們期待師大能提出更具前瞻性的改革方案，以系統性方式解決長期問題。同時，也呼籲教育部不能僅止於了解與關心，更應提出具體政策作為，協助建立透明、公平與完善的校園支持系統。

9.雙語政策轉向務實

李慧生老師(行政院政務顧問）

過去各縣市在推動雙語課程時，因急於追求績效，出現跨科全英語教學過度、教師負擔過重與學科理解受損等問題。如今教育部願意正視並調整方向，聚焦「英語課教好、教穩、教深」，是對基層教師專業的尊重，也是提升學生學習品質的重要一步。

目前全國已有近七成中小學在英語課採用全英語教學，教育部並同步提供教師支持系統，包括自主檢測工具、參考手冊、教學影片與海外進修等，顯示政策已從口號走向務實落實。各地也陸續出現英語生活化的創新案例，如雲林學校拍攝英語創意短影音，讓語言真正融入日常情境。

雙語教育不是競賽，而是長期工程。台灣教師聯盟呼籲教育部持續以學生為中心、以教師專業為本、以公平為核心，避免雙語政策造成學習落差。務實轉型證明教育可以調整，也能更好。我們將持續與教育部及教師攜手前進，為下一代建立自信而扎實的語言能力。

10.AI 數位教育成為新時代核心

潘威佑老師(台灣教師聯盟理事長)

2025 年AI 已全面進入學生的日常學習，並推動台灣教育迎來重要轉折。今年學測社會科首度大規模融入 AI、科技倫理與生活情境，象徵課程真正走向「理解 × 思辨 × 技術」的素養整合。我們肯定教育部掌握趨勢，讓 AI 成為公民素養的一部分。

新版「高中生成式 AI 使用指引」要求學生揭露 AI 使用、重視引用倫理與高層次思考，避免思考外包。我們樂見教育部以引導取代禁限，使學生學習負責任、批判性的科技使用方式，這是教育成熟的重要里程碑。

同時「中小學數位學習深耕計畫」已累積 216 套 AI 創新課程，涵蓋永續、農業辨識與低碳生活等面向，展現 AI 教育紮根校園的具體成果。AI 與半導體產業蓬勃發展也反映在志願選填上，科技相關科系逆勢成長，師培大學加速投入 AI 教育，顯示人才培育成效逐步浮現。

AI 教育不是潮流，而是國家未來十年的基礎工程。我們呼籲教育部持續強化師資支持、縮短城鄉落差，推動「科技 × 公民倫理」雙軌並進，使 AI 成為培養思辨與創造力的工具。

在快速變動的科技時代，教育的核心仍是讓孩子成為更好的自己。我們肯定教育部務實推動 AI 教育，並期待讓AI能夠深化到學生的學習過程，讓學生學習正確的AI觀念。

總結:

潘威佑老師(台灣教師聯盟理事長)

《2025 教育十大事紀》呈現了台灣教育在國家安全、文化主體性、學生權益、人才培育與科技轉型等面向上的全面變化。今年，我們看見「識讀中國」成為民主防線的第一課；「民防素養」從手冊走進學校與社區；本土教育與轉型正義制度化，為國家記憶奠基；私校退場與少子化衝擊加速高教結構轉型；技職教育則以國際合作打開新局。

同時，校事會議濫訴、霸凌事件與會考爭議提醒我們，學生權益仍需更完善保障；雙語政策的務實調整讓教學回到專業；AI 教育的深化則象徵台灣正迎向新技術時代的核心能力培育。

十大事紀的共同訊息很清楚：

教育不是孤立的政策，而是國家韌性的根基。

無論是民主防衛、文化紮根、產業發展或技術創新，最終都回到每一位學生、每一位教師、每一位公民的能力養成。

展望 2025，台灣需要更安全的學習環境、更公平的制度、更具前瞻的人才培育路徑。我們期待教育部持續以務實、穩健、以學生為本的方向推動改革，並與所有教育工作者共同打造一個能讓下一代勇敢、自信、清醒面對世界的教育體系。

教育，是守護台灣最長遠也最堅實的力量。