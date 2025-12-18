2025教育大數據競賽 高師大成績耀眼

記者孫建屏／高雄報導

國立高雄師範大學在「2025教育部教育大數據微學程計畫學生專題成果競賽」中，共有6隊進入複賽，面對共40組隊伍的激烈競賽下，最終勇奪金獎、銅獎與佳作等3項殊榮，已連續3年於同一計畫系列競賽中脫穎而出，展現在數據素養與教育科技人才培育上的深厚能量，校長王政彥特別於今（18）日親自表揚與嘉許參賽師生。

今年度高師大6組參賽隊伍，由軟體工程與管理學系李文廷教授及科學教育暨環境教育研究所沈明勳教授指導，題材涵蓋平台使用行為探索、學習成效預測模型、適性學習路徑設計等多元面向，展現學生將教育議題與大數據技術結合的跨域能力。

由於這屆競賽採「專題成果競賽」形式辦理，高師大團隊以扎實的研究設計、完整的資料分析流程與具體的教育應用價值獲得評審高度肯定。今年榮獲金獎參賽隊伍選擇使用合作縣市屏東縣政府教育局的真實教育數據作為研究素材，使研究成果更貼近教育現場需求，亦成為獲得青睞重要因素之一。

高師大特別感謝屏東縣、高雄市、澎湖縣與嘉義市等教育局處長期支持微學程，提供真實教育資料作為教學與研究使用，使學生能在真實數據情境中深化分析能力與實務經驗。

高師大表示，自教育部推動教育大數據微學程以來已邁入第3年，課程架構整合教育、資訊、管理與研究方法等多元領域，鼓勵學生從真實教育情境出發，以數據驅動問題發現與解決。連續3年的競賽佳績，充分展現學校在培育教育資料科學人才上的持續投入與卓越成果。

國立高雄師範大學在「2025教育部教育大數據微學程計畫學生專題成果競賽」中，勇奪金獎、銅獎與佳作等3項殊榮，校長王政彥親自表揚與嘉許參賽師生。（高師大提供）

高師大以屏東縣政府教育局的真實教育數據作為研究素材，使研究成果更貼近教育現場需求，榮獲競賽金獎殊榮。（高師大提供）

教育部資料司司令吳穎沺（左1）頒獎榮獲競賽銅獎的高師大參賽團隊。（高師大提供）

高師大團隊以扎實的研究設計、完整的資料分析流程與具體的教育應用價值獲得評審高度肯定。（高師大提供）