2025數位嘉年華熱鬧登場，雲縣府攜手東吳大學共建「智慧創新AI學習中心」 。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】「雲林縣2025數位嘉年華」4日於土庫國小熱鬧登場，全縣逾1800名師生齊聚一堂，沉浸式體驗數位科技與AI應用在教育、生活及藝術中的多元魅力。活動中，張麗善縣長與東吳大學詹乾隆校長共同簽署「教育大數據與智慧創新AI學習中心合作備忘錄」，以數據驅動與AI賦能勾勒K-12完整智慧學習路徑，象徵雲林智慧教育邁向新里程碑。

雲縣府攜手東吳大學共建「智慧創新AI學習中心」 。（圖／記者洪佳伶攝）

今年嘉年華集結教育部、企業及在地團隊能量，攤位内容涵蓋因材網AI學習、縣購軟體互動、無人機競速、VR體驗、雷射創作、AI遊戲及飛行模擬等創新科技，同時規劃電競擂台、新住民美食與國際教育展示，使科技學習延伸至生活文化領域。現場亦安排四場「數位公開授課」，教師運用平板與AI工具示範即時反饋與互動教學，帶動教學型態革新。

廣告 廣告

雲縣府攜手東吳大學共建「智慧創新AI學習中心」 。（圖／記者洪佳伶攝）

張縣長表示，雲林已逐步建構國小至高中職的智慧科技教育體系，包含智慧教育中心、六所科技中心與專業師資培育；全縣更已建置超過 2300 台水洗智慧黑板，並推動「生生有平板」，使學習與世界同步。此次與東吳大學合作，結合其在AI與智慧創新上的優勢，可打造更完整的科技教育平台，讓孩子從小培養興趣與能力，提升未來競爭力。

「雲林縣2025數位嘉年華」4日於土庫國小熱鬧登場。（圖／記者洪佳伶攝）

張縣長也提醒，科技快速發展伴隨假訊息與詐騙風險增加，近期甚至有詐騙者偽造其語音行騙。她強調，科技若缺乏品德與制度，易被用於不當用途，因此雲林將持續推動「科技與品德並重」，引導孩子在科技世界選擇正確價值。

詹乾隆校長表示，東吳大學早於十年前成立全國唯一的「巨量資料管理學院」，累積豐富專業，並與輝達（NVIDIA）合作推動AI跨域應用。此次合作將協助雲林建置共同觀課系統並深化AI教育研究，攜手打造更優質的智慧教育環境。

縣府教育處指出，縣府與東吳大學巨量資料管理學院、輝達（NVIDIA）成立的「智慧創新AI學習中心」合作，象徵雲林智慧教育的三大版圖正式串連成形。與縣內智慧教育中心及六大科技中心串連，形成從國小到高中的完整智慧科技學習路徑，為培育下一代科技人才提供強大動能。

「雲林縣2025數位嘉年華」4日於土庫國小熱鬧登場。（圖／記者洪佳伶攝）