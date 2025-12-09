2025文化幣12/31截止 文化部推花光點數攻略

記者劉昕翊／綜合報導

2025年文化幣使用期限將於12月31日截止。邁入倒數領用的20多天，文化部特別提醒，還沒領取使用的青年朋友趕快至文化幣APP領用；同時，文化部也分析大數據提供達人使用秘訣，鼓勵花光今年的文化幣，明年的文化幣20多天後又即將入袋。

文化部表示，2025年文化幣已有超過165萬人領取，領取率高達8成，使用金額達14.1億元。剩下20多天的領用時間，文化部特別推薦還未領用完文化幣的青年2大使用攻略，攻略1的「活動加碼超好康」邀請朋友們一起看國片享「消費2點送1點」及「結伴消費滿350點回饋100點」雙重優惠、購買青年席位每張票加碼贈100點、獨立書店購書享「消費2點送1點」；攻略2「快速花光文化幣」則推薦巧用100點到博物館看展覽、300點買青年席位、500點結伴看國片。

廣告 廣告

另外，文化部指出，從使用情形觀察，青年朋友最喜歡的藝文消費類型為書店及出版業（48％）、表演藝術及文化體驗（18％）、流行音樂（13％），其中，在青年席位及10月起加碼的「青春觀表藝，票票贈百點」加持下，目前共售出10萬張表演藝術票券，51％為青年席位；在國片部分，9月強檔國片相繼上映，文化部順勢推出「秋冬國片正熱鬧 半價回饋好康報到」優惠，帶動國片消費快速累積突破9300萬元。

此外，文化部也特別從大數據整理出「最會放大文化幣」代表人物，為初次加入文化幣領用行列的13至15歲「新手」，先參加「博物館探險隊」活動，靠著「消費滿1點送1點」累積3次回饋；又到獨立書店使用「消費2點送1點」優惠，再因為消費達200點獲得抽獎機會；11月底前又因用完文化幣，獲得「動滋青春×文化能量爆發」加碼資格，最終讓原本600點一路放大到1914點。2025年文化幣使用期限邁入倒數領用的20多天，文化部呼籲青年朋友趕快花光今年的文化幣不要省。

2025年文化幣使用期限將於12月31日截止，邁入倒數領用的20多天，文化部特別推薦還未領用完文化幣的青年2大使用攻略。（文化部提供）

文化部也特別從大數據整理出「最會放大文化幣」代表人物，為初次加入文化幣領用行列的13至15歲「新手」。（文化部提供）