2025斜坡藝術節11月登場 山海共鳴「maljimalji」擁抱文化

2025「斜坡上的藝術節」將於11月29日至11月30日在屏東潮州林後四林平地森林園區盛大登場。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

2025年「斜坡上的藝術節」將於11月29日至30日，在屏東潮州林後四林平地森林園區盛大舉行。今年以排灣族語「malji malji 唱響山海」為主題，寓意「誠心誠意、滿滿祝福」，傳遞人與土地、文化之間最溫柔的連結，並以「擁抱」為核心精神，打造山海間最具代表性的原民藝術盛典。

活動邁入第十一年，已成為屏東重要的文化品牌。屏東縣政府原住民處表示，藝術節不僅是音樂舞台，更是文化傳承與青年創意的匯聚之地。今年節目橫跨兩日，內容涵蓋音樂演出、文化市集、藝術創作與童玩體驗，展現屏東從山到海的多元文化風貌。

現場規劃「斜坡上的SIUBAI」市集，超過80攤風味美食與文創手作，展現屏東多元飲食文化。（記者鄭伯勝翻攝）

雙主舞台陣容堅強 音樂類型豐富多元

「斜坡大舞台」連續兩晚推出黃金陣容。首日由金曲歌手阿爆（Abao）壓軸，攜手葛西瓦、戴曉君及新銳樂團「布絲」與「三十而立」演出；次日則由「動力火車」壓軸登場，與舞炯恩、郭芝吟（吱吱）、黑旋風樂團共同嗨翻全場。兩日演出融合族語、R&B與搖滾，呈現屏東原民音樂的豐富層次。

「斜坡文化舞台」首日由Supaw草埔青年會、春日太陽古謠隊等團體，帶來從古調到南島樂舞的精彩演出；次日則舉辦「斜坡樂團大賽」決賽，八組入圍樂團角逐十萬元獎金，展現新生代音樂人的創作能量。

今年以排灣族語「malji malji 唱響山海」為主題，打造山海間最具代表性的原民藝術盛典。（記者鄭伯勝翻攝）

藝術市集與文化體驗 感受原民生活美學

現場規劃「斜坡上的SIUBAI」市集，匯集超過80攤風味美食與文創手作，從傳統小吃至創意料理，展現屏東多元飲食文化。藝術家達比烏蘭・古勒勒更打造大型藝術裝置「太陽花（門）」，以自然材質與族群符號構築獨特藝術景觀，體現藝術與環境的對話。

此外，活動設有「原民童玩體驗區」，讓民眾透過傳統遊戲感受原民文化的智慧與趣味。屏東縣政府誠摯邀請全國民眾，11月底相聚林後四林，在音樂、藝術與山海環繞中，共同感受文化的溫暖流動。更多資訊可搜尋「斜坡上的藝術節」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/isenasenai/查詢。