2025新住民子女教育經費 教師多元文化研習

▲多元文化-跟著食物去旅行（圖／新北市三重區光榮國民小學提供）

[NOWnews今日新聞] 以飲食差異為課程主軸，介紹越南飲食種類、服飾-奧黛並學習日常校園問候語-如何向老師、同學問好，讓老師認識異國文化。

邀請老師一起動手做「越式法國麵包」，讓老師實際動手做美食，體驗異國食物。

▲美食介紹-越式法國麵包（圖／新北市三重區光榮國民小學提供）

在本次新住民教育教師場活動中，我們以「越式法國麵包」為主題，透過親手製作與文化對話，讓教師們從飲食中體驗多元文化的融合。越式法國麵包是法國殖民影響下的飲食創新，結合法國長棍麵包的外皮酥香與越南在地食材的清爽風味，正象徵著文化交流中「融合與共存」的精神。

活動中，教師們不僅學習製作步驟，更在過程中討論飲食背後的歷史脈絡與文化意涵。透過實際體驗，大家深刻感受到飲食不只是滋養身體的需要，更是文化認同與情感連結的橋樑。課程讓教師重新思考如何將國際教育與生活課程結合，從飲食、語言、節慶等面向，引導學生理解多元文化的美與尊重的價值。

▲DIY時間（圖／新北市三重區光榮國民小學提供）

此次活動不僅豐富了教師的教學視野，也增進彼此的情感交流。未來我們將持續以多元文化為主軸，設計更多體驗式學習課程，讓教師在實作與反思中，成為推動國際教育與文化共融的引路人。

