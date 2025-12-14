2025新北富邦國際城市U18棒球賽 22隊點燃戰火

2025新北富邦U18棒球賽14日開打，新北市藍隊由隊長張乙安帶領爭霸。（新北市體育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽14日點燃戰火，賽事於新莊棒球場、三重棒球場及大都會棒球場3地同步開打，來自國內外的22支隊伍展開為期7天、共42場次的對決。本屆賽事也是新莊棒球場整修完成後，國際賽事再次回到新莊舉辦。

體育局表示，今年賽事邁入第8屆，規模再創新高，共集結來自澳洲、日本、韓國及全台15縣市、共22支代表隊；其中，包含日本東京與澳洲維多利亞2支首次參賽隊伍。

本屆賽事地主新北分為藍、白2隊出賽，部分選手曾參與U18世界盃、美國小馬聯盟等國際賽事。其中，新北藍隊由穀保家商組成，「二刀流」隊長張乙安不只扛起中心棒次，更將從二壘移防至游擊，戰況吃緊時還得登板後援。

高雄市隊首戰與宜蘭縣隊交手，莊偉晟投5.1局沒被敲出安打，率隊以2比0搶勝；新竹市隊則靠著側投王翾祈7局失1分完美表現、飆速145公里，率隊以2比1擊敗韓國京畿道隊。新北白隊與澳洲昆士蘭交手，游子慶單場2支三壘打2打點，率隊以8比3搶勝。