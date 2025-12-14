2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽開打 青春火力重返新莊城堡 7

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／新北報導

2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今（14）日正式開打，賽事在新莊棒球場、三重棒球場及大都會棒球場同步展開，來自國內外的U18棒球菁英齊聚新北，為期七天、共42場的高強度對決正式拉開序幕。本屆賽事也是新莊棒球場整修完成後，國際賽事重返「新莊城堡」，為新北注入滿滿青棒能量。

體育局指出，今年賽事邁入第8屆，參賽規模再創新高，共有來自澳洲、日本、韓國及全台15縣市的22支代表隊參賽，其中日本東京與澳洲維多利亞首次參賽，國際參與度與競技水準持續提升。各隊皆派出最具潛力的年輕戰力，場上不僅是城市對抗，更是未來棒球新星的實力較勁。

外隊陣容星光熠熠，韓國首爾與京畿道連續三年參與新北U18邀請賽，京畿道去年包辦多項個人獎項，今年再度來勢洶洶。日本東京代表隊結合運動科學訓練，陣中多位15歲新秀備受矚目；神奈川隊則為新生、轉學生及曾中斷棒球生涯選手提供重返舞台的機會。澳洲方面，昆士蘭再度來台，維多利亞則首度挑戰高強度對戰，為賽事增添變數。

地主新北市派出藍、白兩隊應戰，陣中匯聚各校菁英好手。藍隊由穀保家商組成，核心「二刀流」隊長張乙安不僅扛中心棒次，還兼任二壘與游擊，必要時登板後援，承擔球隊重任。投打陣容平均，搭配學長張乙安、羅于晏與學弟楊辰浩撐起鐵牛棚，打擊端則由張乙安、曾聖恩及帕蘇拉‧塔基斯利尼安領軍。教練楊孝承特別將開路先鋒交給許子彥，因其上壘率高、攻擊積極。部分選手曾參與U18世界盃、美國小馬聯盟等國際賽事，肩負主場榮耀。

體育局表示，賽事能持續成長，除富邦金控長期冠名支持外，多家企業及運動產業夥伴也提供專業物資與多元獎項，穩定支援新北青棒發展。

賽事自12月14日至12月20日連續七天進行42場比賽，均開放民眾免費入場，新莊及三重棒球場提供轉播服務。球迷可透過愛爾達體育4台、Getwin Sport YT頻道、富邦悍將官方Twitch頻道、緯來體育臺YT頻道及官方粉絲團同步觀賽。更多賽事即時資訊，可持續關注「新北國際城市U18棒球邀請賽」及「新北運動聚點」粉絲專頁。

照片來源：新北市政府

