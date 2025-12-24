2025新北市平溪天燈節勇奪雪梨設計獎金獎

(記者謝政儒綜合報導)繼「BETTER FUTURE 2025柏林設計獎」活動體驗類金獎後，2025新北市平溪天燈節再度於國際舞台上大放異彩，獲「BETTER FUTURE 2025雪梨設計獎(SYDNEY DESIGN AWARDS 2025)行銷類-活動體驗(Marketing-Event Experience)」金獎(Gold)殊榮。自1999年舉辦以來，即將邁入第27屆的平溪天燈節，長年以獨特文化魅力吸引世界目光，展現臺灣節慶品牌的文化深度與創意能量，多次成功地讓國際看見新北文化影響力。







「BETTER FUTURE 2025雪梨設計獎」為全球著名之設計師、思想家及創意家等組成的社群，每年在墨爾本、巴黎、紐約、上海、柏林等國評選全球優秀作品，共有40項專業類別，每類別僅1名金獎及4名銀獎。其中2025新北市平溪天燈節拔得頭籌，在「行銷類-活動體驗」類多件投稿作品中獲金獎殊榮，成功躍升世界級文化盛事，更讓全球看見新北。



平溪區擁有山巒層疊、雲霧縈繞的自然景致，靜謐山城與傳統老街交織出獨特魅力，素有「天燈故鄉」之美名。每年天燈節點亮夜空的景象，更使這片山區風光成為世界旅人心中的經典畫面。群山懷抱下的天燈冉冉升空，映照平溪山谷的深邃寧靜，也為民眾帶來祝福與感動，形成無可取代的文化體驗。



新北市平溪天燈節舉辦多年，不斷追求創新，例如2025年即結合蛇年意象製作20呎造型主燈，更首次推出「天燈蛇影」光雕秀，帶領現場民眾一起「蛇福泰吉」、「好運蛇進來」。此外，更邀請韓國啦啦隊女神—李多慧擔任2025活動代言人，以青春魅力為天燈節注入更多活力與話題。新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長表示，未來平溪天燈節將持續推動節慶創新，吸引更多遊客親臨平溪，感受天燈升空的美好與祝福。