「2025新北市美展」登場 科技打造傳統藝術新體驗

「2025新北市美展」，從即日起至12月7日在新北市藝文中心展出，今年共選出74件得獎作品，涵蓋水墨、書法、膠彩、篆刻及立體創作等類別，展現藝術家在傳統與創新之間的多元探索。現場首度導入 QR Code 語音導覽與 e筆 App，讓觀眾以更互動的方式走進創作者的理念。

新北市副市長朱惕之表示，第37屆新北市美展隆重登場，分為「一般組」包含水墨、書法、膠彩、篆刻及立體創作等五大類別，以及「青春組」的水墨和書法二類，共計579件作品參賽，最終評選出74件得獎作品，充分展現新北藝術創作的多元與創新。也期盼未來第38屆新北市美展能於新北市立美術館舉行頒獎與展出，讓館舍的建築之美與藝術創作相互輝映，持續推動新北藝術在地扎根與傳承。

今年新北市美展以「傳統與創新的交融」為核心，首度導入「QR Code語音導覽與e筆App」互動體驗區，結合科技與藝術，讓觀眾更明確理解創作者的創作理念，並以活潑有趣的方式認識藝術之美。觀眾可掃描作品旁的QR Code聆聽各類創作前三名得獎作品解說，並於現場體驗由書法大師張炳煌教授與淡江大學共同研發的「e筆App」，進行即時書法創作，還能將作品保存至手機中，感受傳統書藝的數位化魅力。

「2025新北市美展」即日起至12月7日於新北市藝文中心展出。誠摯邀請民眾前來觀賞，一同感受藝術跨越傳統與現代的多重魅力。更多展覽訊息請上新北市藝文中心官網 查詢。

