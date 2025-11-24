2025新北市耶誕馬拉松接力賽12/7登場 部分路段實施交通管制 提醒用路人提早改道

車輛改道路線示意圖（新北市觀旅局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

年度最具節慶氛圍的運動盛事「2025新北市耶誕馬拉松接力賽」將於 12月7日（星期日）清晨登場，今年邁入第二屆，共吸引550隊熱情民眾齊聚新北市民廣場開跑。賽事自凌晨5時30分從新北市政府前市民廣場鳴槍出發，路線途經縣民大道、華翠大橋，並延伸至河濱公園，全長約 24.7公里。為確保賽事順利進行與參賽選手安全，新北市政府將於活動當天對部分路段實施交通管制，提醒民眾提早規劃行程，避開賽道周邊路段。

車輛改道路線示意圖2（新北市觀旅局提供）

新北市觀旅局指出，12月7日（星期日）交通管制路段如下：一、縣民大道二段(新府路-新站路)往台北方向自0:00至11:00全線封閉管制。二、縣民大道二段(新站路-民生路)及華翠大橋往台北方向，自04:30-10:00將封閉內線1-2車道。三、縣民大道三段(環河西路-翠華街)往台北自04:30-10:00全線車道封閉管制。四、環河西路四段雙向(中山路-萬板路)自04:30-10:00全線車道封閉管制。

觀旅局提到，各重要交叉路口將由現場員警實施交通管制，相關車道道路封閉，將視比賽情況儘早解除。呼籲用路人該時段儘量避開此路段，如須行經活動管制區域，請提前確認改道動線，依指示牌面及活動單位所設引導牌面行駛，並遵守管制人員指引，以確保行車安全，注意沿線資訊。活動期間受交通管制影響，公車667（板橋－台北車站）將暫時取消停靠「雙十路站」，民眾可改至前一站「海山天下社區站」搭乘，造成不便敬請見諒。

觀旅局表示，賽事期間歡迎民眾前往市民廣場及沿線為跑者加油同樂，同時也請配合交通疏導措施，共同營造安全順暢的路跑環境。更多活動資訊請關注「旅跑新北」官方臉書粉專、新北旅客臉書粉專及新北市觀光旅遊網。