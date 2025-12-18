2025新北感溫祭啟動 冬季活動全面熱鬧登場

記者林普天／新北報導

全面熱鬧登場的2025「新北感溫祭」！新北市以全新策劃正式啟動冬季旅遊季，從耶誕城、跨年，到主題展演與節慶系列活動，串連城市冬季儀式感，陪伴市民與旅客度過溫馨又熱鬧的暖冬時光。今年市府跨18個單位共同推出22項活動，內容涵蓋閃耀新北1314跨河煙火、2026新北燈會、賞花季以及特色展覽等，全面呈現新北多彩多姿的城市風貌。此外，今年度觀光旅遊局首次與交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處聯合推出「2025新北感溫祭」感溫護照集章活動，攜手新北溫泉業者推廣「新北山海湯」，邀請民眾走進山海之間，體驗新北溫泉的獨特魅力。

廣告 廣告

而今年感溫祭整合市府跨局處資源，打造豐富的冬季觀光版圖。來到新北，不僅能欣賞山海風光，也能參與各類市集、藝文活動及節慶展演。冬季更不能錯過新北的「山湯」、「海湯」體驗，適合國內外旅客安排一趟暖心湯旅，品在地美食，享受新北獨有的療癒氛圍。

新北市副市長陳純敬表示，今年「新北感溫祭」冬季記者會以跨局處整合為核心，展現新北冬季旅遊的全新面貌。市府串聯多項活動，打造冬天活動不間斷的城市節慶氛圍。「新北山海湯」以山區與海岸多元泉質為特色，提供旅客截然不同的泡湯體驗。今年推出的感溫護照集章活動更增加互動玩法，讓旅客在泡湯、住宿、消費的過程中增添探索樂趣，享受更具深度與回憶的旅遊體驗。誠摯邀請國內外旅客在冬季走進新北，一起泡好湯、品美食、享受節慶，開啟最暖心的冬季旅程。更多活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。

2025新北感溫祭啟動。(記者林普天攝)