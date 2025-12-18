2025新北感溫祭啟動 冬季活動全面熱鬧登場
記者蔡琇惠／新北報導
2025「新北感溫祭」暖冬登場！新北市以全新策劃正式啟動冬季旅遊季，從耶誕城、跨年，到主題展演與節慶系列活動，串連城市冬季儀式感，陪伴市民與旅客度過溫馨又熱鬧的暖冬時光。今年市府跨18個單位共同推出22項活動，內容涵蓋閃耀新北1314跨河煙火、2026 新北燈會、賞花季以及特色展覽等，全面呈現新北多彩多姿的城市風貌。此外，今年度市府觀光旅遊局首次與交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處聯合推出「2025 新北感溫祭」感溫護照集章活動，攜手新北溫泉業者推廣「新北山海湯」，邀請民眾走進山海之間，體驗新北溫泉的獨特魅力。
新北市副市長陳純敬表示，今年「新北感溫祭」冬季記者會以跨局處整合為核心，展現新北冬季旅遊的全新面貌。市府串聯多項活動，打造冬天活動不間斷的城市節慶氛圍。「新北山海湯」以山區與海岸多元泉質為特色，提供旅客截然不同的泡湯體驗。今年推出的感溫護照集章活動更增加互動玩法，讓旅客在泡湯、住宿、消費的過程中增添探索樂趣，享受更具深度與回憶的旅遊體驗。副市長誠摯邀請國內外旅客在冬季走進新北，一起泡好湯、品美食、享受節慶，開啟最暖心的冬季旅程。
新北市觀旅局長楊宗珉指出，新北市今年冬天推出一系列精彩活動帶來溫暖又熱鬧的城市冬旅魅力。活動自 12 月起一路延續，將推出市府民政局「2025 新北耶誕平安晚會-繽紛燦爛奇妙夜」、「115 年元旦升旗暨健走活動」、新莊區公所「2025 LOVE 匯新莊學生社團耶誕音樂會」，以及文化局、水利局與高灘地工程管理處合辦的「閃耀新北 1314 跨河煙火」、青年局「YOUTHMAS 青年耶誕趴」、「《新新常》膠囊小專場」、環保局「2025 新北耶誕環保挖寶趣」、淡水區公所「2025 淡水聖誕點燈活動」、新北市萬里區公所「2026野柳神明淨港文化祭」等亮點活動。
楊宗珉提到，除以上活動外，新北也推出多項靜態展覽，如淡水古蹟博物館「2025 光映淡水」、文化局「茶與王特展」、鶯歌陶瓷博物館「2025 臺灣陶藝獎」、文化局「影像實驗室《角色 Action! 片廠見習中》」與「烹茶煨鴨腳-茶食文化特展」。迎接春節前後，還有綠美化環境景觀處「2026 花見櫻花季」、新莊區公所「2026 新北市新莊區迎新年慶元宵活動」、民政局「2026 新北燈會」、經濟發展局「2026 新北年貨市集展售會」、觀光旅遊局「2026新北市平溪天燈節」等系列活動，邀請市民與旅客走春踏青、賞景迎新年。同時，新北也規劃運動路線及戶外體驗，如林口區公所「祈福 RUN 林口」、觀光旅遊局「2025 微笑山線大縱走 尋寶集章任務」、「新北感溫護照集章活動」。從戶外到室內、動態到靜態、山上到海邊，多元活動將陪伴民眾一路玩到明年。
新北市觀旅局表示，今年感溫祭整合市府跨局處資源，打造豐富的冬季觀光版圖。來到新北，不僅能欣賞山海風光，也能參與各類市集、藝文活動及節慶展演。冬季更不能錯過新北的「山湯」、「海湯」體驗，適合國內外旅客安排一趟暖心湯旅，品在地美食，享受新北獨有的療癒氛圍。為鼓勵民眾在冬季泡湯旅遊，觀光局特別推出「新北感溫護照集章活動」，活動時間自明（19）日起至明（115）年4月1日。民眾可於合作業者免費領取護照，完成泡湯、住宿或任何金額之相關消費，即可獲得 1 枚專屬印章。集滿任意 2 枚不同印章（如「山湯1號＋海湯1號」或「山湯1號＋山湯2號」等不同組合）後，於明（115）年4月2日前將護照送回指定地點，即可獲得抽獎資格。今年獎項十分豐富，包括「 iPhone 17」、「烏來蘇卡利漫活住宿券」、「大板根森林溫泉酒店住宿券」、「福容大飯店福隆貝悅湯屋券」、「雲頂溫泉行館泡湯券」等多項好禮。
此外，交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處與觀旅局合作，提供高達將近90張泡湯住宿券作抽獎好禮；同時，多家溫泉業者也踴躍加碼贊助提供泡湯券，包括：「大板根渡假酒店」贊助露天溫泉SPA 券 6張、「蘊泉庄(鴻寬)」贊助泡湯券 5 張、「八里福朋喜來登酒店」贊助俱樂部平日使用券 5 張、「福容大飯店福隆」贊助福隆海洋溫泉單人免費體驗券6張、「沐舍溫泉渡假酒店」贊助平日單人露天風呂泡湯券 10 張，則山海芳園贊助金來棗10包，讓本次活動獎項更加多元。歡迎民眾踴躍參與集章活動，凡完成指定消費即可獲得抽獎資格，有機會在冬日旅途中收穫難得的暖心好禮。觀光旅遊局也將於明年1月、3月，結合新北幣，分別在烏來及金山萬里舉辦議題快閃活動，讓民眾使用新北幣暢遊在地溫泉，讓大家在旅途中，讓旅途中感受到的新北暖意，成為最溫馨的冬日記憶。
更多活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。
