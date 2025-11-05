2025新北歡樂耶誕城 打造沉浸式炫彩廊道





「2025新北歡樂耶誕城」將於11/14（五）熱鬧開城，周邊連通天橋與人行道也妝點上趣味的馬戲團場景，洋溢童趣與歡樂氛圍，讓整座城市化身為璀璨華麗的馬戲舞臺，邀民眾走進馬戲嘉年華的歡樂世界，感受節慶的熱力與歡騰。

「2025新北歡樂耶誕城」除了大型藝術裝置外，今年周邊連通天橋與人行道也巧妙運用創意馬戲元素，結合光影燈飾，打造各式奇幻燦爛的馬戲團場景，例如小遠百天橋的「華麗空中飛人」以金黃燈海構築壯麗舞臺，燈條化作空中飛人的姿態，穿梭於光廊之上，為空間注入動感與驚奇。

百揚大樓天橋的「極限火圈表演」則重現馬戲團熱力奔放的獅子穿越火圈瞬間；板橋車站天橋的「狂歡馬戲彩旗」以三角彩旗視覺融合新北市徽色系，展現獨特城市美學；新府路天橋的「魔幻舞環」以晶瑩剔透的琉璃光影在空中折射閃耀，宛如空中環幻化而成的流光大道。

縣民大道公車站旁天橋的「歡樂童心泡泡」以七彩霓虹彩球交織懸掛，營造泡泡般的童趣場景；新站路天橋的「時光膠囊」透過科技光影延伸感，引領民眾展開奇妙的時空穿越旅程；板橋車站B1連通道的「LINE FRIENDS星光大道」則結合LINE FRIENDS可愛角色與遊樂設施燈飾，打造充滿歡樂趣味的節慶氛圍。

新北市政府積極推動性別友善，號召民眾共同對抗性別暴力，更陸續推出多項友善政策，如市民廣場B1性別友善廁所、多元生理用品放送機，以及全臺首座性平基地「性平不小室」，規劃性教育主題遊戲場與生理用品博物館，讓民眾從生活中理解性別平權。

今年位於縣民大道天橋的「神奇變幻彩球」，特別規劃以聯合國反性別暴力運動代表色、象徵包容與關懷的「珊瑚橘」為主色，搭配可隨觸碰變換色彩的互動燈球，傳遞關於性別平等的溫柔理念。每一次的色彩轉換，就像每一次理解、尊重與傾聽，讓民眾在參與中感受平等與尊重的價值，讓節慶的感動不僅綻放於眼前，更從心出發，照亮整座城市。

此外，市民廣場周邊四條人行道也化身為馬戲歡樂大道，各具創意亮點—中山路人行道以「神奇魔術帽」為主題，帶來升降動態驚喜；新府路人行道的「馬戲棚大道」以經典帳篷輪廓，引領民眾進入童話馬戲世界；新站路人行道「歡樂小丑派對」運用小丑造型椅，讓遊客互動合照，宛如成為馬戲表演的一員。

另縣民大道人行道則設有「大象轉轉球」，大象高舉鼻子頂著會旋轉的馬戲彩球，增添活潑可愛的動態趣味，更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。

