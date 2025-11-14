「2025新北歡樂耶誕城」開跑 周邊璀璨燈海亮起繽紛耀眼
眾所矚目的「2025新北歡樂耶誕城」今（14）日晚間熱鬧登場，以精彩絕倫的「耶誕馬戲開城SHOW」拉開馬戲大幕！開城SHOW由震撼全場的奇幻馬戲大秀率先登場，融合華麗燈光與精湛特技，營造繽紛歡樂的節慶氛圍。啦啦隊女神李雅英隨後與LINE FRIENDS人氣角色兔兔驚喜現身，與新北市長侯友宜熱情互動，掀起現場一陣熱烈歡呼，現場氣氛嗨到最高點。
侯友宜市長隨後偕同各局處首長及貴賓完成點燈儀式，宣布為期45天的耶誕系列活動正式開跑，周邊璀璨燈海同步亮起，為新北歡樂耶誕城點亮最繽紛耀眼的序幕。
「2025新北歡樂耶誕城」今年與全球知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，共同打造一場童趣療癒、繽紛歡樂的年度耶誕盛會，今(14)晚首先進行「耶誕馬戲開城SHOW」，點亮象徵夢想與歡樂的耶誕樹「歡樂馬戲棚」，以及周邊主題燈區裝置與璀璨燈飾。
活動更呼應「馬戲團嘉年華」主題，特別加碼《夢想啟航・飛行馬戲團》大秀，演出以「夢想啟航」為意象，結合大型空飄熱氣球裝置、高空絲綢特技、互動式馬戲巡演與視覺光舞秀，打造出全臺唯一「空中×地面」雙軸互動式演出，讓現場民眾彷彿置身馬戲嘉年華，沉浸式感受馬戲獨特的魅力與熱力。
國內外享有盛名的3D光雕投影秀也在今（14）日晚間強勢首演，由來自新加坡的光雕團隊精心設計，運用細膩光影技術，讓LINE FRIENDS角色躍上市府大樓外牆，將大樓化身為充滿魔法氛圍的馬戲團。光雕投影秀今年特別結合二樓迴廊 LED 及耶誕樹「歡樂馬戲棚」聯動展演，形成全場域環繞的動態效果，營造更具沉浸感的震撼聲光體驗。
首支光雕投影秀以熊大與兔兔互傳訊息為故事開端，隨著倒數聲響起，熊大與兔兔跳進訊息世界，LINE FRIENDS的每位夥伴也相繼登場，串起一幕幕與朋友同樂、留下回憶的溫馨時光，呈現現代社群中看似微小卻最珍貴的片刻，每一則訊息、每一個愛心，都是滿載思念與祝福的溫柔傳遞，在這個重要的耶誕佳節裡，無論距離多遠，喜悅與祝福都能穿越螢幕，抵達彼此心中。自即日起每日17時30分至23時，每整點與半點進行約5分鐘的演出，盛邀大家共同感受耶誕馬戲歡樂時刻。
新北市政府觀光旅遊局呼籲民眾，活動期間往來人潮眾多，建議多加利用臺鐵、高鐵、公車、客運及捷運等大眾交通運輸工具前往活動會場，更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。
