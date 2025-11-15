2025新北歡樂耶誕城 馬戲團開城秀揭開序幕

▲侯友宜化身馬戲團團長，攜手啦啦隊女神李雅英與 LINE FRIENDS 人氣角色兔兔共同亮相，為這座全臺冬季焦點盛典點亮華麗序幕。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】眾所矚目的「2025新北歡樂耶誕城」今（14）日盛大開城，由震撼全場的馬戲團開城秀揭開序幕，新北市長侯友宜化身馬戲團團長，攜手啦啦隊女神李雅英與 LINE FRIENDS 人氣角色兔兔共同亮相，為這座全臺冬季焦點盛典點亮華麗序幕。隨著點燈儀式啟動，為期45天的耶誕系列活動正式展開，邀請全家大小一同來新北感受濃厚的節慶幸福感。

▲新北歡樂耶誕城規劃多項系列活動，包括巨星耶誕演唱會、德國耶誕市集等節目接力登場，讓開城後的45天，每一天都是最溫馨又熱鬧的耶誕節。

廣告 廣告

侯友宜表示，新北歡樂耶誕城已成為全球指標性的耶誕盛事，也是新北市的城市品牌。今年與全球知名 IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，融入馬戲團嘉年華主題，期望帶給市民與旅客最溫馨的耶誕禮物。他說，新北歡樂耶誕城規劃多項系列活動，包括巨星耶誕演唱會、德國耶誕市集等節目接力登場，讓開城後的45天，每一天都是最溫馨又熱鬧的耶誕節。

▲今年與全球知名 IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，融入馬戲團嘉年華主題，期望帶給市民與旅客最溫馨的耶誕禮物。

侯友宜也提到，今年除了市民廣場主場域，新北歡樂耶誕城還擴大至萬坪公園、府中商圈、站前廣場與新北板橋轉運站等區域，打造各式耶誕造景。市府已完成周邊路口號誌調整並強化人潮分流措施，確保交通順暢，並歡迎民眾多加利用大眾運輸前往，輕鬆享受燈海美景。

觀旅局表示，今晚的「耶誕馬戲開城SHOW」以華麗燈光、精湛特技與大型馬戲造景打造沉浸式節慶氛圍，李雅英與兔兔驚喜登場掀起現場歡呼。隨後點亮象徵「夢想啟航」的主題耶誕樹「歡樂馬戲棚」，周邊場域燈飾同步綻放，讓整座城市瞬間閃耀。

觀旅局也補充，今年的3D光雕投影秀亦同步首演，由新加坡光雕團隊操刀，讓 LINE FRIENDS 角色躍上市府大樓外牆，並與二樓迴廊 LED 及主題燈區聯動，打造三維度環繞式光影體驗。光雕內容以熊大與兔兔互傳訊息為故事開端，串起溫馨陪伴與節慶祝福，即日起每日17時30分至23時，每整點與半點皆有約5分鐘展演，邀請大家一起感受耶誕馬戲的繽紛時刻。