2025新北歡樂耶誕城 馬戲團開城秀揭開序幕
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】眾所矚目的「2025新北歡樂耶誕城」今（14）日盛大開城，由震撼全場的馬戲團開城秀揭開序幕，新北市長侯友宜化身馬戲團團長，攜手啦啦隊女神李雅英與 LINE FRIENDS 人氣角色兔兔共同亮相，為這座全臺冬季焦點盛典點亮華麗序幕。隨著點燈儀式啟動，為期45天的耶誕系列活動正式展開，邀請全家大小一同來新北感受濃厚的節慶幸福感。
▲新北歡樂耶誕城規劃多項系列活動，包括巨星耶誕演唱會、德國耶誕市集等節目接力登場，讓開城後的45天，每一天都是最溫馨又熱鬧的耶誕節。
侯友宜表示，新北歡樂耶誕城已成為全球指標性的耶誕盛事，也是新北市的城市品牌。今年與全球知名 IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，融入馬戲團嘉年華主題，期望帶給市民與旅客最溫馨的耶誕禮物。他說，新北歡樂耶誕城規劃多項系列活動，包括巨星耶誕演唱會、德國耶誕市集等節目接力登場，讓開城後的45天，每一天都是最溫馨又熱鬧的耶誕節。
▲今年與全球知名 IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，融入馬戲團嘉年華主題，期望帶給市民與旅客最溫馨的耶誕禮物。
侯友宜也提到，今年除了市民廣場主場域，新北歡樂耶誕城還擴大至萬坪公園、府中商圈、站前廣場與新北板橋轉運站等區域，打造各式耶誕造景。市府已完成周邊路口號誌調整並強化人潮分流措施，確保交通順暢，並歡迎民眾多加利用大眾運輸前往，輕鬆享受燈海美景。
觀旅局表示，今晚的「耶誕馬戲開城SHOW」以華麗燈光、精湛特技與大型馬戲造景打造沉浸式節慶氛圍，李雅英與兔兔驚喜登場掀起現場歡呼。隨後點亮象徵「夢想啟航」的主題耶誕樹「歡樂馬戲棚」，周邊場域燈飾同步綻放，讓整座城市瞬間閃耀。
觀旅局也補充，今年的3D光雕投影秀亦同步首演，由新加坡光雕團隊操刀，讓 LINE FRIENDS 角色躍上市府大樓外牆，並與二樓迴廊 LED 及主題燈區聯動，打造三維度環繞式光影體驗。光雕內容以熊大與兔兔互傳訊息為故事開端，串起溫馨陪伴與節慶祝福，即日起每日17時30分至23時，每整點與半點皆有約5分鐘展演，邀請大家一起感受耶誕馬戲的繽紛時刻。
其他人也在看
【桃園美食】小檜溪重劃區日式質感豆花店，堅持職人手工炒糖水，濃郁焦琥珀色糖水是靈魂
桃園的甜品圈近年有一股靜靜蔓延的職人風，一碗看似平凡的豆花，也能在細節裡盛著時間的溫度與匠心，位於小檜溪重劃區的「花山院豆花」，店內僅賣豆花搭配自製的手工配料，低調卻耐人尋味的小店，白牆木櫃的簡約門面不招搖，卻讓人一見就想推門而入的甜點店，很有日式風味感覺，這裡主打的是 手工炒糖水豆花、以及多樣化的配料組合，像是萬丹紅豆、粉粿、珍珠、芋圓、地瓜圓、雲林花生 等等，看似常見，卻在每個細節都藏著講究。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
東北季風減弱注意陸上強風！早晚涼溫差大週末天氣預報
天氣 由於東北季風減弱，週末天氣較為穩定，北部及東北部氣溫逐漸回升，各地早晚仍涼，注意溫差，目前有高氣壓1026百帕，在北緯30度，東經120度，即在浙江，向東北東緩慢移動，留意路上強風，週末天氣預報先看。景點+ ・ 1 天前
布拉格夏季限定！這座城市「啤酒比水還便宜」！在山丘啤酒花園舉杯，享受紅瓦屋頂下的微醺夕陽
夏季的布拉格，是一座會微醺的城市。啤酒比水還便宜，從老城廣場到山丘公園，整座城市都成了啤酒花園；舉杯乾杯，看著紅瓦屋頂與夕陽交織，這是最道地、最自由的布拉格夏天。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
台中國際花毯節突破百萬參觀人次 農特產品銷售飆破一千伍佰萬元
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025新社花海暨台中國際花毯節自11月8日華麗登場後，持續獲得遊客熱烈好互傳媒 ・ 9 小時前
去USJ必住這間！The Park Front Hotel，一分鐘直達環球影城！主題設計超有美式氛圍
日本環球影城園前飯店(The Park Front Hotel)是距離日本環球影城（USJ）正門最近的官方合作飯店之一，其地理位置可說是整個園區周邊的最強C位，不論飯店設施有什麼，光位置就䊨了！不過相較其他環球影城官方合作飯店，日本環球影城園前飯店的房價通常也較高，如果運氣好有搶到優惠房價就很超值！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 14 小時前
肯德基49元爽吃蛋撻上校雞塊！組合餐47折優惠限時兩週開吃
肯德基,KFC,蛋撻,上校,雞塊,優惠 肯德基限時兩週推出「$49／$69超驚點」優惠！11月18日起至12月1日，活動期間可依49元、69元兩種價位自由搭配A＋B品項，最低47折起的銅板價就能大啖經典組合，包括「咔啦脆雞＋原味蛋撻」或「原味蛋撻＋綠茶（小）」等人氣選擇。想省荷包、大口吃美食千萬別錯過！景點+ ・ 12 小時前
銀座也能泡溫泉！FUFU Tokyo Ginza每間房都有熱海溫泉，享受一泊二食全包廂日料，在都心遇見日式款待的極致
在東京最繁華的銀座，有一處讓時間慢下來的地方 ─ FUFU Tokyo Ginza，每一間房都流動著來自熱海的溫泉氣息，用最細膩的日式服務，溫柔治癒都市的疲憊，我一抵達房間馬上傳訊息給媽媽好友們說：「以後想離家出走泡溫泉不用舟車勞頓，銀座就可以了！」Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 14 小時前
東京賞秋必去國營昭和紀念公園！楓葉銀杏大爆發，期間限定「秋夜散步」燈光秀，白天夜晚都美
秋天的日本完全就是大自然的天然藝術創作，熱情大膽的配色加上天然美景整個美爆了阿！而最讓我難忘的就是國營昭和記念公園，位於東京立川市，四季都有不同的美景。不過我覺得秋天最漂亮，因為有紅葉的熱情如火，也有黃葉的金黃璀璨，更有期間限定的黃葉・紅葉祭＆秋夜散步，可以觀賞楓葉、銀杏的精彩燈光秀，我來國營昭和紀念公園這麼多次，終於也讓我趕上一次秋夜散步了吧，開心。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
新北歡樂耶誕城熱鬧開城 李雅英與「兔兔」驚喜現身
生活中心／綜合報導2025新北歡樂耶誕城，14號晚間熱鬧開城！今年以馬戲團嘉年華為主題，與全球知名「LINE FRIENDS」合作，打造年度盛會，由「耶誕馬戲開城秀」點亮耶誕樹，以夢想啟航為意象，打造互動式光舞，而啦啦隊女神李雅英，與LINE FRIENDS的人氣角色〝兔兔〞驚喜現身，也讓現場氣氛嗨到最高點。民視 ・ 20 小時前
詩寫新北 頒獎表揚41得獎者
記者吳瀛洲／新北報導 二０二五新北詩歌節「詩寫新北」頒獎十五日在古色古香的百年古厝五…中華日報 ・ 5 小時前
獅子座流星雨17日迎極大期 殘月助攻觀測視野更清晰
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】每年11月活躍的獅子座流星雨，將在11月17日（一）達到極大期，今年預估每互傳媒 ・ 6 小時前
蘋果將迎大換血？庫克傳明年交棒 外媒點名「一人最有機會接任」
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合外媒報導蘋果（Apple）可能準備迎來領導層重大更替。根據《金融時報》與路透報導指出，蘋果已明顯加快接班人計畫的腳步，正...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
于朦朧死因驚動龐大「人體產業鏈」？他們揭露化妝品、食品加工都有事
于朦朧死因驚動龐大「人體產業鏈」？他們揭露化妝品、食品加工都有事造咖 ・ 8 小時前
BLACKPINK最愛名店「炸記」追星特餐！高雄鹹酥雞嘉年華65攤人氣炸裂登場
高雄年度最受矚目的邪惡美食饗宴「2025高雄鹹酥雞嘉年華」將於11月15日、16日，在高雄大遠百追夢廣場熱情開炸。高雄市政府觀光局今年以「炸物上場，手搖應援」為主題，集結人氣炸物名店、手搖飲品與特色餐車共65攤一同到場 。活動特邀韓國天團BLACKPINK最愛名店「炸記」推出追星特餐，景點+ ・ 1 天前
新北長青運動會 匯聚2千長者動健康
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】一年一度的「新北長青運動會」15日於中和錦和運動公園熱鬧登場，來自全市2互傳媒 ・ 6 小時前
【台日文化大不同】台灣有的這些東西在日本也有！但是意思卻差很大？
台灣與日本地理位置接近、部分生活習慣相似、飲食口味接受度高，很多東西、事物與文化都是兩國都有的，不過，有時候看起來很像，但其實在兩國人的認知上還是有落差耶！這次小編就與日本友人一起細數幾項台日都有、意義卻大不同的事物或文化，順便分享各自的有趣經驗談～ ※文章內容為筆者訪談後的經驗分享及網路資料整理，僅供參考。LIVE JAPAN ・ 17 小時前
新北耶誕城火車「冒火花」 新北市府：卡異物.立即檢修
新北市 / 綜合報導 新北歡樂耶誕城今年以馬戲團為主題，除了有不少相關裝置藝術，現場也設有市集、遊樂設施等等。不過，有民眾發現開城首日，卻有小火車，開著開著竟冒出火花，讓不少人嚇了一跳；對此，新北市府回應，因為有異物入侵軌道造成，發現後已經立即檢修。火車嘟嘟嘟開到哪裡去，畫面實在可愛童趣，搭配燈串五光十色，但等等火車怎麼冒出火花。目擊民眾說：「那裡燒起來了，那裡燒起來了。」小火車出現異狀，地點就在新北歡樂耶誕城，昨(14)日剛剛開城就發生驚魂。民眾說：「因為它下面其實可以經過，這樣有點危險。」民眾說：「肯定是會危險，可能是需要檢查啦，它如果修好還是會想要看啦。」對此新北市府解釋，因為軌道上出現異物，火車行經摩擦後才會造成火花，發現後也已經立即處理。新北市政府觀光旅遊局旅遊行銷科長張寶忠說：「我們確定把異物排除，然後再做檢測以後都正常運作了，設施運作前我們也會派員去做檢視，確定安全無虞後，我們才會運作。」而要注意的還有交通情況，畢竟年度盛會人擠人，動輒數十萬人次造訪，不過我們實際觀察，今(15)日下午警方管制協助，附近的交通或是停車都相當順暢。民眾VS.記者說：「騎車，(那會很難停嗎)，其實也還好，旁邊有很大的停車場，對啊，停車場滿大的。」不過如果要玩設施，可就得等上一段時間，畢竟適逢開城後首個假日，家長把握好天氣，帶小孩出門放電，還能逛逛市集共度快樂時光。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前
13米聖誕樹亮燈雪花秀絕美必拍！北高兩地愛Sharing威尼斯貢多拉公主體驗平安夜晚會一次看
統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」，11月14日起於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代以及統一集團各通路共創聖誕經典！今年以「威尼斯」為主題城市，呈現浪漫水都的獨特魅力。同時，今年「愛．Sharing」將邁入第10年！為感謝消費者10年來共同分享與參與，統一企業集團特別推出「10年有愛，10倍分享」活動，期間於統一集團指定通路消費即享點數10倍贈，更有機會獲得DREAM PLAZA 20萬元購物金及台北W飯店住宿機會。景點+ ・ 5 小時前
貴婦百貨5米高DIOR聖誕樹登場！迪奧奇幻星願快閃店沈浸式場景必拍
貴婦百貨,DIOR,聖誕樹,迪奧,快閃店,寶麗廣塲 每到聖誕節，貴婦百貨BELLAVITA寶麗廣塲的節慶布置總是信義區的一大亮點。今年與DIORBEAUTY攜手合作，即日起至11月23日在一樓中庭打造5米高DIOR奇幻星願聖誕樹，同步開設《迪奧奇幻星願限定快閃店》，讓整個空間瀰漫濃濃的冬日與節慶氛圍。景點+ ・ 12 小時前
台北市公車長期駕駛荒 加薪8K似見效！傳9月人力止跌回升
針對解決公車駕駛缺額問題，蔣萬安15日表示，北市府多管齊下，除了日前他親自到公車聯營管理委員會面對面跟各公車業者來談，了解他們現在在第一線面對的問題，也藉由日前替駕駛加薪8000元，並且持續改善駕駛的工作環境跟條件，持續優化相關公車的路線等方式。蔣萬安也提到，...CTWANT ・ 8 小時前