2025新北歡樂耶誕城 12/13、12/14《巨星演唱會》重磅卡司出爐





「新北歡樂耶誕城」11/14熱鬧開城後，已成為歲末年終必訪的旅遊熱點！其中最受樂迷注目、引頸期盼的「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」，將於12/13(六)及12/14(日)18時至22時盛大登場！新北市政府觀光旅遊局今(28)日舉辦記者會，公布巨星耶誕演唱會19組重磅華麗演出卡司，而身兼演唱會主持人及表演卡司的陳漢典更驚喜現身卡司公布記者會，預告將帶給大家難忘的音樂體驗。

記者會由食尚玩家主持人曾子余接下主持重任，並揭曉將與金鐘主持陳漢典、朵拉 謝雨芝，共同接下兩日巨星耶誕演唱會的主持棒，首次與主持界前輩陳漢典搭檔的曾子余，一登場就展現滿滿活力，更主動向對方請教主持心法與臨場應變技巧，兩人互動自然又逗趣，令現場笑聲不斷。

除了擔任主持人也多了一個表演卡司身分的陳漢典，更神祕表示將為耶誕城帶來精采首演內容，請大家拭目以待。而聊到今年都晉升為「人夫」身分，曾子余和陳漢典也笑稱有種「升級打怪」的感覺，兩人並承諾將在巨星耶誕演唱會中發揮最佳默契，扮演好穿針引線的角色，卯足全力、使出渾身解術，帶領全場High翻新北歡樂耶誕城。

「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」重磅卡司公布，12/13(六)將由「金曲樂團」麋先生MIXER熱鬧開唱，將以獨特嗓音與舞臺魅力掀起全場共鳴，壓軸卡司則為「金曲創作才子」韋禮安，將帶來一連串為新北歡樂耶誕城特別精心設計安排的演出內容，搭配如痴如醉的「韋式情歌」，將瞬間掀起全場大合唱。12/14(日)由「超人氣Z世代天團」告五人震撼開場，極具感染力的舞臺魅力，勢必瞬間點燃現場氣氛，而重磅壓軸則由「金曲演唱組合」動力火車擔任，首首K歌金曲，勢必帶動現場歌迷大合唱。

此外，演唱會重量級的演出陣容還包括（按字母及筆劃數排列）：F.F.O、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、HUR+、J.Sheon、Ozone、小樂 吳思賢、王ADEN、安心亞、李東軒、芒果醬Mango Jump、高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、陳漢典、熊仔及薛恩，匯集抒情情歌、熱血搖滾、嘻哈饒舌及唱跳等精彩演出，搭配國際級舞臺設計與聲光效果，將為新北歡樂耶誕城掀起另一波高潮。

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」，將於12/13(六)及12/14(日)連續兩天，在「TVBS 歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書粉絲專頁及YouTube頻道、「TVBS NEWS」臉書粉絲專頁與YouTube頻道、「CATCHPLAY+影音平台」及「LINE TODAY」等平臺同步Live實況轉播。活動期間人潮眾多，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往參加，更多「2025新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。

