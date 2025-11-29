2025新北毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴 全國首創寵物旅遊路線大公開 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】「二０二五毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」11月29日在板橋車站站前廣場熱鬧登場，增添滿滿溫馨氣息。市長侯友宜與寵物友善商家共同推出「寵物友善店家地圖」，並公布由民眾網路票選出的10條新北寵物旅遊路線，其中淡水紅樹林、竹圍老街路線榮獲最高票，脫穎而出成為最受歡迎的毛寶貝出遊景點，詳見動保處官網 https://www.ahiqo.ntpc.gov.tw/#/。

新北市長侯友宜與黑犬軍團、柴犬軍團、薩摩耶犬軍團的大合照。(圖/新北市動保處提供)

侯友宜表示，新北市持續推動「寵物友善城市」政策，從休憩空間、觀光旅遊到商圈店家，皆結合在地特色與民眾需求，希望讓旅遊不僅是人類的樂趣，更是與毛寶貝共享幸福生活的一部分。市府近年積極打造多處寵物友善公園與步道，並持續鼓勵業者響應友善環境設施，讓寵物與飼主能安心、便利地共同出遊。他也強調，未來將持續擴大寵物友善據點與服務網絡，讓新北成為全台最適合毛寶貝生活與旅行的城市。

台師大管葉樹涵等60人管樂隊與聲樂家陳譽晨演唱動物狂想曲。(圖/新北市動保處提供)

一年一度的毛寶貝耶誕趴，今年以「狂想曲樂遊」為主題登場，活動結合音樂、表演與趣味互動，氣氛熱鬧非凡。開場由台師大管葉樹涵等60人管樂隊與聲樂家陳譽晨帶來精彩演出，悠揚樂音吸引民眾駐足聆聽，網紅黃導爆爆精彩脫口秀，為活動掀起歡樂氣氛。活動內容豐富多元，除了寵物友善市集、義剪服務、毛寶貝寫真區外，現場也提供「寵物認養」、「狂犬病疫苗免費施打」及「晶片登記」等多項服務完成後，更加碼發放新北幣獎勵序號。活動中更有黑犬軍團與雪橇犬軍團一同登場，吸引大小朋友爭相合照，場面熱絡溫馨。

其中最受矚目的「毛寶貝趣味競賽區」更是全場焦點。競賽設計結合現場11項寵物大型遊具，設有障礙挑戰等多項趣味項目，不僅考驗毛寶貝的反應與飼主間的默契，也成為親子共同參與的互動亮點。另外今年共有9所學校、15隻校園犬也一同參加活動，牠們在競賽區中展現靈活與親人特質，與民眾熱情互動，讓現場充滿療癒氛圍。動保處特別以寓教於樂的方式推廣寵物行為訓練觀念，透過遊戲活動讓飼主在歡樂氣氛中學習正確的照護與引導方式，進一步促進人寵間的理解與信任。

民眾帶著他們心愛的寵物參與毛寶貝趣味闖關競賽。(圖/新北市動保處提供)

新北市動保處表示，近年來寵物陪伴與樂遊風氣日益興盛，市府持續辦理各項寵物友善活動與政策推廣，從公共空間改善、寵物公園設置、寵物教育宣導到認養推廣，都以「尊重生命、友善共融」為核心。藉由本次耶誕活動，不僅讓民眾體驗與毛寶貝共同歡樂的節慶氛圍，也宣導「終養不棄養」的重要觀念，喚起社會對動物生命教育的重視。(廣告)



