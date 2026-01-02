2025新北油飯節十強之一！隱身果菜市場的職人古早味，在地人激推的樸實早餐

「2025 新北油飯節—職人油飯大賞」，由專家評審實地走訪評分，選出新北前10強油飯店家！

其中三重就佔了兩家，分別是太順油飯以及大碗油飯。

在地深耕十幾年的古早味油飯，廣受在地民眾支持與喜愛，

雖然每個人的口味不一，不一定是心中最愛的油飯，但絕對不差。

三重的好吃油飯真的好多好多，除了太順油飯和大碗油飯外，

還有阿田油飯、老牌油飯、北路油飯、三好油飯、文化北路無名油飯等，族繁不及備載。

大碗油飯位於三重果菜市場區域內，小小的攤位只賣油飯和炒米粉，

不少人騎車停在旁邊就能購買，相當方便。

大碗油飯的油飯半斤是55元、1斤是110元，米粉1斤是80元。

油飯和炒米粉都會先用塑膠袋裝起來，小包的油飯是半斤，

大包的油飯是1斤，要買多少秤多少也是OK的。

不知為何，用塑膠袋或是報紙包起來的小吃總是讓人感覺特別好吃啊。

大碗油飯的油飯沒有淋滷汁也沒有沾醬，單純可吃出油飯本身的香氣。

油飯粒粒分明不黏軟，料不多，咀嚼中可感受其淡淡的油蔥香，

少了本身喜歡的香菇味，整體比較單調、簡單，算是蠻耐吃的，

不過可惜不是自己喜歡的油飯路線。

另外試了大碗油飯的炒米粉，相較於油飯，個人覺得炒米粉出色許多，

米粉炒的濕潤不乾口，油蔥香氣足。

自己加了點辣更好吃。

三重每個鄉親都有自己最喜歡的一家油飯，

所以不好評論哪家是最好吃哪家不好吃，

迎合自己口味就是好吃的油飯！

大碗油飯

所在地址：臺灣新北市三重區力行路一段38巷2號

營業時間：日 二 三 四 五 六 05:30-12:00

店家電話：0920-915-152

