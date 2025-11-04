2025新北油飯節 網路票選活動競爭白熱化

(記者謝政儒綜合報導)「2025新北油飯節」網路票選即將邁入第二週，百家店家激烈競爭中，更有店家自主印製小海報推廣自家特色，卯足全力爭奪新北最強油飯殊榮！市場處表示，本次投票活動至11月12日截止，邀請民眾一同透過票選網站選出心目中最經典、最美味的油飯店家。



隨著網路票選的展開，百家油飯的對決進入白熱化階段，第一周總票數已超過4萬票。參賽者無不卯足全力展現優勢，有親自製作票選宣傳小卡，張貼於店內各處，向顧客熱情介紹自家美味與活動資訊，集結顧客的力量，將傳承多年的美味推向更大的舞台者；有自製宣傳影片搭配社群媒體，積極向大家宣傳自家油飯的創意及特色並爭取認同，期待取得優秀名次者；也有在社群媒體拉票，甚至還有請區長幫忙宣傳者，大家都非常賣力地想方設法衝刺，期許自己能在新北油飯節大放異彩。



市場處處長李長奎表示，網路票選非常簡單好操作，只需使用Line帳號或信箱註冊完成登入即可投票，每天可投3票（須投給不同店家），投越多中獎機會越高，預計將於11月19日公布前10強名單及抽獎活動中獎的幸運兒們。入選店家將於12月6日的「職人油飯大賞」頒獎典禮，正式揭曉新北市最強油飯店家。