「2025新北無礙時尚」全台首創產官學聯手打造多障別身障者時尚秀

新北市府全台首創「無礙時尚秀」三十名身障者登上自信伸展台走秀。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

全國第一場由地方政府主辦、集結多種障別的身心障礙者時尚大秀《二０二五新北無礙時尚SHINE YOUR LIGHT》，十四日下午三點於新北市府六樓大禮堂登場，三十名身心障礙者，年齡從二歲到七十八歲，與導盲犬一同踏上伸展台完成一場充滿勇氣與力量的時尚展演。

新北市長侯友宜與所有參與者一同謝幕表示，這不只是一場走秀，而是一個為「勇敢、平權與自信」而存在的舞台，新北市將持續推動「讓運動無礙」，讓每一位身障朋友都能走出來，發揮屬於自己的生命價值。

這場身心障礙者時尚大秀《新北無礙時尚》，由新北市府社會局主辦，攜手輔仁大學、台北城市科技大學、醒吾科技大學及伊林娛樂專業團隊共同打造。展演服裝來自台灣設計師品牌 INFDARK、STORYWEAR、倫敦時裝週SS26秀服及輔大織品系創作作品，並由城市科大時尚造型系提供專業髮妝服務。每名走上伸展台的參與者，皆依其身體狀態量身規劃台步與造型，讓不同障別、不同樣貌的人，都能以最自信的姿態亮相，向大眾傳遞「限制不會阻擋美，勇敢就是最好的時尚」。

五歲罹患腦性麻痺的簡于涵，拄著前臂拐輔具緩緩登場，感動全場；而曾夢想成為模特兒的林佩璇，因八仙塵爆意外終身需使用輪椅十四日圓夢站上伸展台，她開心直呼「謝謝讓我有這樣的機會，真的好開心」。

手語主播牛暄文，二歲因用藥造成重度聽障，直到赴美學習手語才找回自我認同，如今投入推動聽障友善環境，這次走秀對他而言是一次探索自我魅力的全新旅程。呼吸治療師出身的黃千芸，走過白血病、壞死性筋膜炎、雙腿截肢與大腸癌，仍以幽默與勇氣擁抱人生，如今站上伸展台，用生命詮釋「跌倒後，依然能再站起來」。

視障者范湘暄因多發性硬化症而失明，曾二年不敢踏出家門，直到接觸點字、電腦訓練並與導盲犬協會結緣，才重新走回世界，她與第四隻導盲犬 NINA 攜手登台，盼讓更多人看見導盲犬的專業與價值。唐氏症青年陳信恒自小為重度心智障礙者，在父親陪伴下投入公益社團，逐步提升語言與社交能力，走上伸展台時神情自信、步伐穩定，父親感性地說「這是他發揮才華的舞台」。

活動中創作歌手鄭智化以〈點燈〉、〈水手〉等經典歌曲鼓舞現場，藝人金雲、安妮、蔡衣宸也到場支持，期盼喚起更多大眾對身障者權益的關注。

市長侯友宜表示，新北身障人口超過十八萬人，為全國最多，市府今年響應國際身心障礙者日，以「理解隱性障礙、消除誤解歧視」為核心，創新推出無礙時尚展演，希望讓身心障礙者有機會展現自我、發揮潛能。