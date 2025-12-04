2025新北耶誕城演唱會12/13、12/14登場！動力火車、韋禮安、告五人、麋先生…19組卡司、時間地點、直播平台、交通一次看
2025新北耶誕城已於11/14盛大開城，其中最受矚目的「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」，將於12/13、12/14晚間6點正式登場！今年的耶誕城演唱會由陳漢典、朵拉 謝雨芝、曾子余主持，首日由麋先生MIXER熱鬧開場，壓軸卡司則由韋禮安帶來經典「韋氏情歌」；第二天由告五人震撼開場，點燃現場氣氛，重磅壓軸就交給動力火車，勢必帶動現場歌迷大合唱！除此之外還有高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、王ADEN、熊仔、安心亞等共19組華麗演出卡司，2025新北耶誕城演唱會時間地點、演出陣容、直播平台、交通指南一次看。
新北耶誕城演唱會｜時間地點
時間：
2025/12/13（六）18:00～22:00
2025/12/14（日）18:00～22:00
地點：新北市市民廣場
新北耶誕城演唱會｜主持人
陳漢典
朵拉 謝雨芝
曾子余
新北耶誕城演唱會｜演出卡司
【12/13（六）Day1】
開場：麋先生MIXER
壓軸：韋禮安
完整卡司：薛恩、F.F.O、李東軒、芒果醬 Mango Jump、小樂 吳思賢、Ozone、安心亞
【12/14（日）Day2】
開場：告五人
壓軸：動力火車
完整卡司：王ADEN、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、HUR+、J.Sheon、婁峻碩SHOU、高爾宣OSN、熊仔
新北耶誕城演唱會｜直播平台
電視直播：TVBS 歡樂台、中華電信MOD TVBS 精采台
海外頻道：TVBS Asia
社群平台：「新北旅客」臉書粉絲專頁及YouTube頻道、「TVBS NEWS」臉書粉絲專頁與YouTube頻道
網路直播：CATCHPLAY+影音平台、LINE TODAY 同步轉播。
新北耶誕城演唱會｜交通方式
「捷運板南線/板橋站」2號出口、3A出口（由地下道前往市府）
「捷運環狀線/板橋站」4號出口（縣民大道）
公車：車頭顯示「經歡樂耶誕城」皆可搭乘。
高鐵/火車：搭乘至板橋車站下車，燈區皆在車站周邊步行可抵之處。
💠更多演唱會懶人包💠
● 宇宙人演唱會：12/20 台北小巨蛋開唱
● Doja Cat演唱會：12/21 高雄巨蛋開唱
● 李聖傑演唱會：12/26、12/27 台北小巨蛋開唱
● 五月天演唱會：12/27、28、31、1/1、3、4 台中洲際棒球場開唱
● 蔡依林演唱會：12/30、12/31、1/1 臺北大巨蛋開唱
其他人也在看
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 407
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 179
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 76
大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！屈辱1幕後首發聲：平安返回日本
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月28日先是天后濱崎步隔天的上海演唱會臨時遭取消，接著又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被強制拉下台，事發後沈寂多日，大槻真希首度發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 97
i-dle亞洲巡迴海外首站在台灣 搶先TWICE兩週！成女團第一攻上大巨蛋
韓國女團i-dle今（3）日官方正式宣布，將於明（2026）年3月7日登上台北大巨蛋開唱，巡演海外首站是台灣，搶先TWICE 的3月21、22日演唱會期程，成為目前首組站上台北大巨蛋的韓國女團。太報 ・ 19 小時前 ・ 2
濱崎步「福岡太妹」硬槓 恩師揭殺雞儆猴顫抖內幕
濱崎步原訂 11 月 29 日在上海開唱，卻在前一晚臨時遭通知取消；她的恩師、avex會長松浦勝人揭露整起事件的創傷真相，指出舞台已耗時5天搭建完成、近 200 名中日工作人員全數到位，但「就在前一晚，一切在無聲的情況下崩塌」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
爆金雞影帝內幕？王晶稱易烊千璽「演殘疾角色比較容易拿獎」
大陸影視年度盛事第38屆金雞獎，於本月15日晚間圓滿落幕。其中最受矚目的焦點，莫過於25歲的易烊千璽憑藉電影《小小的我》以「劉春和」一角奪下最佳男主角，成為金雞獎史上最年輕影帝，引發各界熱烈討論。然而獎項頒布後，香港資深導演王晶近日在社群平台上對影帝話題發表看法，再度掀起網路熱議。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 發起對話
中國小心眼！上海濱崎步主題咖啡館遭報復
[NOWnews今日新聞]中國為報復日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論，針對日本歌手、藝人在中國的表演活動展開阻撓；日本天后濱崎步原定上月29日在上海開唱，卻在前一天遭中國主辦取消，她仍堅持站上舞台...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 1
2025彰化歲末演唱會12/20登場 強大卡司曝光
中部中心／李文華 彰化報導來唱唱跳跳吧！一年一度的彰化縣歲末演唱會，即將登場，20日將在彰化縣立體育場舉行，今天（2日）宣傳記者會，預告了強大卡司，活動現場將有美食市集，在活動尾聲，還準備了長達480秒的煙火秀！2026即將到來，彰化縣一年一度的"歲末演場會"，也將熱烈登場！彰化縣長王惠美：「一年一度的演唱會即將在12/20，在彰化縣立體育場來舉行，這次為大家安排，老中輕的歌手，壓軸是李聖傑，包括有糜先生陳華，還有小男孩樂團，以及大家很喜歡的洪暐哲。」"彰化歲末演唱會"12/20登場 李聖傑.糜先生輪番獻唱（圖／民視新聞）活動邁入第7年，今年12/20將在體育館閃亮登場，表演陣容彭湃，超強歌手，輪番上陣演出，現場還準備了3000份在地美食，發送給民眾品嘗，到了活動尾聲，還有長達480秒的煙火秀！彰化縣長王惠美：「歡迎大家把握12/20的時間，來我們的歲末演唱會，另外12/27也會在月影燈季，要做點燈的活動，這個活動會一直到2026年3月1日。」彰化歲末籌備一系列活動 縣長王惠美:與民眾一起迎接2026（圖／民視新聞）歲末演場會，緊接著又有月影燈季，彰化縣府，籌備一系列活動，也是希望，能讓民眾，充實的迎接2026年。原文出處：２０２５彰化歲末演唱會 １２／２０登場、強大卡司搶先看 更多民視新聞報導濱崎步才公開！中國「抓替死鬼曬1證」稱空場是假的…網看傻：越描越黑濱崎步「上海事件」懶人包！中國否認「無人秀」遭打臉硬拗? 濱崎步"一人演唱會" 中國官媒:假的.是彩排外流民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
影／癌症希望基金會巡迴關懷演唱首場 彰化秀傳醫院開跑
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在台灣每4分2秒就有一人罹癌，全台約92萬個家庭須面對癌症帶來的重重挑戰。互傳媒 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。中央社 ・ 7 小時前 ・ 11
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 19 小時前 ・ 827
濱崎步「無人演唱會」遭中媒控假消息 御用美容師淚崩還原真相
日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉行的演唱會，因「不可抗力因素」，在前一天遭中方緊急通知中止，濱崎步仍決定照原定計畫開唱，並全程錄影，感動全球粉絲。不料事後卻有自稱攝影團隊的工作人員跳出來「道歉」，聲稱外流的照片影像是「彩排」，此說法隨即被大量中國媒體跟進報導。對此，濱崎步專屬的隨行美容師高橋美香氣憤發文，還原當時令人動容的內幕，駁斥所謂的「假消息」。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 15
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 397
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 14 小時前 ・ 57
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 35 分鐘前 ・ 1
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
蘇貞昌站台邱議瑩不得了！吳子嘉驚：民進黨要分裂了
民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，現場湧入5萬名支持者。前總統陳水扁力薦邱議瑩為最強母雞，前行政院長蘇貞昌更親自現身站台。對此，資深媒體人吳子嘉在網路節目中直言，蘇貞昌出面站台的舉動，象徵民進黨內部分裂的開端。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 30
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 131
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3