2025新北耶誕馬拉松 千名跑者熱力開跑

記者林普天／新北報導

2025「新北歡樂耶誕城」再掀節慶熱潮！今（7）日清晨於新北市政府市民廣場登場的「2025新北市耶誕馬拉松接力賽」，在上千名跑者的歡呼聲中熱力開跑；今年活動邁入第2屆，共吸引近600支隊伍報名參賽，延續去年的高人氣，以「3人1隊」全新接力賽制登場。賽程總長24.7公里，分為8.4公里、5.2公里與11.1公里3棒，短、中、長距離一次涵蓋，適合各類型的跑者一同參與。

新北市副市長劉和然表示，「新北市耶誕馬拉松接力賽」是「新北歡樂耶誕城」系列活動中的亮點之一，是結合運動、觀光與節慶魅力的路跑活動，不僅展現市民的健康活力，更讓跑者在耶誕燈飾與音樂交織下體驗最浪漫的城市路跑氛圍。未來，新北觀光局將持續推動運動觀光，打造更多結合節慶與運動的城市體驗，讓市民與旅客都能在新北歡樂耶誕城裡，跑出幸福、跑出回憶。