2025新北觀光工廠「勇闖一夏 冒險派對」林口三井熱鬧登場

二０二五新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏冒險派對」壓軸場昨日在林口三井OUTLET PARK中央廣場熱鬧登場。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

二０二五新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏． 冒險派對」壓軸活動八日在林口三井OUTLET PARK中央廣場熱鬧登場，現場集結十四家新北觀光工廠與產業文化館推出觀光工廠市集、趣味舞台表演、滿額集點抽獎、DIY體驗、職涯探索特展區及觀光工廠問答，現場吸引上千組親子家庭共襄盛舉，氣氛熱烈非凡。

經發局長盛筱蓉表示，新北市自民國九十八年起積極輔導傳統產業轉型為觀光工廠與產業文化館，透過結合教育體驗與休閒觀光，讓民眾在遊樂中認識新北產業故事，也讓企業有機會接觸更多潛在客群；且市府持續整合跨局處資源，提供多元行銷管道，協助業者拓展品牌能見度與觀光效益，進一步支持在地品牌永續發展。

今年「勇闖一夏． 冒險派對」壓軸活動八日登場，邀集市轄十四家觀光工廠齊聚現場展售人氣商品，從食品、文創到生活用品應有盡有，都吸引民眾排隊搶購；DIY手作體驗開放現場報名即秒殺，小朋友親手創作香包束口袋、文具手環、襪子娃娃等作品，展現滿滿創意。

這次並特別規劃職涯探索特展，吸引家長帶學童駐足參觀，完成學習單任務後貼上夢想職業牆，留下成就與夢想的足跡。另舞台區魔術秀、氣球劇場及音樂互動等表演輪番登場，掀起一波波歡笑與掌聲，充分展現觀光工廠結合教育與娛樂的魅力。

現場還有集點闖關遊戲及 「觀光工廠問答小挑戰」線上測驗，民眾完成測驗並出示成績達六十分以上，即可領取限量新北幣優惠券一百元，可於現場派對市集折抵消費使用，亦吸引許多大小朋友熱烈參與。