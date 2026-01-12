2025新北10大人氣親子圖書館出爐 熱門閱讀排行榜《全知讀者視角》最夯

新北市2025十大熱門閱讀排行榜由電影與小說雙棲的《全知讀者視角》奪冠。(圖:新北市立圖書館提供)

新北市立圖書館十二日表示，二０二五年最受歡迎的親子圖書館已經揭曉，這些圖書館結合了閱讀與休閒娛樂，成為親子家庭探索知識的首選。其中，總館仍然是最受歡迎的，其次是可以欣賞淡水河岸風光的淡水分館，以及新北市首座ＳＴＥＡＭ親子共學館的三重兒童親子分館。

此外，年度熱門閱讀排行榜中，改編自熱門網路小說和漫畫的暢銷書《全知讀者視角》名列第一，而數位閱讀心理類書籍《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》則是最受讀者喜愛的電子書。

為了推廣家庭閱讀，新北市立圖書館近年來持續打造親子共學的友善閱讀空間，讓親子不僅可以共讀，還能一起學習STEAM，免費借用樂高機器人，甚至體驗百年前大戶人家的生活，創造親子共享的美好時光。

根據《網路溫度計DailyView》的調查，二０二五年討論度最高的十大新北親子圖書館包括總館、淡水分館、三重兒童親子分館、林口李科永紀念圖書館、板橋四維分館、八里龍形圖書閱覽室，以及五股守讓堂，這些都是父母喜愛且口碑極佳的「零成本親子天堂」。

二０二五年最受歡迎的親子繪本專注於孩子的情緒教育，如《我會好好說》、《被罵了，怎麼辦？》、《怎麼說對不起》、《生氣爆炸時，怎麼辦？》及《好好說情緒》等書，反映了家長對提升孩子情緒感知與心理健康的重視。

「閱讀」是自我提升的最佳方式，新的一年開始，歡迎大家透過閱讀來認識更好的自己。新北市立圖書館在擁有新北市一０七處服務據點，館藏達九百七十八萬冊，歡迎大家挑選一本適合自己的書，從閱讀出發，讓內在豐盈成長。