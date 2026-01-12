2025新北10大人氣親子圖書館出爐 熱門閱讀排行榜《全知讀者視角》最夯

(記者謝政儒綜合報導)新北市2025年熱度最高的親子圖書館揭曉，結合閱讀與休閒娛樂，CP值最高的總館依舊是親子家庭探索知識的首選，其次為可以慢享淡水河岸風光，賞景看夕陽的淡水分館，以及新北市首座STEAM親子共學館的三重兒童親子分館。另外，年度熱門閱讀排行榜由改編自熱門網路小說與網路漫畫的暢銷好書《全知讀者視角》奪冠，穩坐人氣之巔；數位閱讀心理類書籍《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》為最受讀者喜愛的電子書。



為推廣家庭閱讀，近年來新北市立圖書館持續打造親子共學的友善閱讀空間，不僅可以親子共讀，還可以共學STEAM、免費借樂高機器人，甚至可以體驗百年前大戶人家生活，創造親子共享的美好時光。根據《網路溫度計DailyView》調查2025年討論度最高的十大新北親子圖書館，包括總館、淡水分館、三重兒童親子分館、林口李科永紀念圖書館、板橋四維分館、八里龍形圖書閱覽室、以及五股守讓堂等均是父母喜愛、口碑超強的「零成本親子天堂」。



2025最受歡迎的親子繪本則聚焦在孩子的情緒教育，包括《我會好好說》、《被罵了，怎麼辦？》、《怎麼說對不起》、《生氣爆炸時，怎麼辦？》及《好好說情緒》等書均為親子共讀熱門書，反映家長對幫助孩子提升情緒感知與心理健康的重視。



新北市2025十大熱門閱讀排行榜由電影與小說雙棲的《全知讀者視角》奪冠，原本便是人氣熱門書，隨著同名電影上映，更再創閱讀高峰。《世界上最透明的故事》與《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》則分居2、3名。心靈成長類書籍依然維持借閱熱度，前10名榜單便佔了6個席位，顯見在快節奏生活中，現代人需要在忙碌中尋求內心平靜與內在對話，如《蛤蟆先生去看心理醫生》、《別對每件事都有反應》等，幫助讀者應對現代生活的挑戰。此外，陪伴許多人長大的超人氣動漫《名偵探柯南》與《ONE PIECE航海王》，不僅深受小朋友歡迎，也是男性讀者的熱門借閱，《名偵探柯南》以解謎、推理吸引大人小孩，《ONE PIECE航海王》以熱血冒險激發各年齡層對夢想的追求與正義感，老少咸宜，讓各世代觀眾都能找到共鳴與樂趣。



「閱讀」是自我提升的最佳方式，新的一年開始歡迎大家透過閱讀認識更好的自己，新北市立圖書館全市共有107處服務據點，館藏冊數達978萬冊，歡迎大家挑選一本適合自己的書，從閱讀出發，讓內在豐盈成長。