2025新新埔藝術季「風晨埔埔」開跑 玄奘大學與社區共創參展

玄奘大學USR長期進駐張氏家廟，透過參與藝術季，活化古蹟空間，讓歷史場域成為當代文化行動的一部分。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣新埔鎮「二０二五新新埔藝術季風晨埔埔」十二月廿日至明年一月廿五日在張氏家廟舉行，以展覽、戲劇、市集、導覽與社區共創行動，串聯街區、市場、宗祠與社區空間，形塑一座分散於小鎮各處的藝術現場。

新埔鎮公所表示，本屆藝術季共展出九件作品，規劃六大展區，邀請民眾在行走與參與中，感受新埔在新舊交會下所累積的文化能量。玄奘大學藝術與創意設計學系以共創參展單位身分，與旱坑社區合作展出「好柿連連」與「柿柿如意」兩件公共藝術作品。

廣告 廣告

玄大藝創系主任翁梁源表示，兩件作品的創作並非從形式出發，而是從走進社區、傾聽地方故事開始。師生透過實地踏查柿餅場、宗祠與生活場景，理解柿子在新埔日常中的角色，並在指導老師陳欣琪的帶領下，運用柿餅產業產製的柿皮煮染，將地方記憶轉化為可被觀看與感受的藝術形式。

其中，「好柿連連」由藝創系大一全體學生共同完成，展現集體創作中對地方文化的理解與回應；「柿柿如意」則由劉少威、吳承恩、徐郁婷、廖云綺四位學生創作，以更凝練的造型語彙，透過竹編呈現柿子作為祝福象徵與文化媒介的多重意涵。

翁梁源指出，這樣的共創歷程，正是藝創系結合純藝術與文創應用，並給予學生高度創作自由的教學特色實踐。玄奘USR長期進駐張氏家廟，透過參與藝術季，活化古蹟空間，讓歷史場域成為當代文化行動的一部分，不僅讓學生在真實場域中學習，也讓地方文化被重新轉譯與看見，逐步為新埔累積可持續發展的文化動能。