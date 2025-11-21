《2025新瓦屋耕讀生活趣》洛神季Chill豐收派對 感受手作樂趣與收成喜悅

▲洛神季採收。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】九降風起，花見新瓦～綻放枝頭上的紅寶石超吸睛！新瓦屋客家文化保存區秋日限定《2025新瓦屋耕讀生活趣》洛神季Chill豐收派對明(22日)幸福登場，縣長楊文科邀請大小朋友們共下來新瓦屋，體驗從田間到生活的美好旅程，感受手作樂趣與收成喜悅。

▲藏物市集。

文化局長朱淑敏表示，「晴耕雨讀」是客家族群理想生活境界，在竹北都市叢林之中，新瓦屋保留著一分多的田地，依時序種植不同作物，再現「六家熟，新竹足」農田景觀。今年特別規劃五月時帶領親子家庭齊心協力種下洛神樹苗，十一月正好迎接鮮紅飽滿花萼成熟時節。

當天活動規劃「市集大客串」、「好客大匯演」及「客洛好日子」食農遊程，其中「市集大客串」囊括國立新竹生活美學館北區飲食文化地方創生市集、有限責任新竹縣永續農業生產合作社-永續農市集、藏物市集與13好市集等，集合飲食、文化、手作逾60組質感品牌。

「好客大匯演」則串連常駐夥伴，包含：藝起玩美術《日常的藝術魔法》畫展帶來油畫吐司與再生創作行動、讓帽子化身為盛開花園的匯客市藝文設計《有禮帽》快閃走秀、Mr.One Cajon成軍十年集大成不插電音樂會、新瓦屋花鼓隊最接地氣《歡慶鼓舞》傳藝踩街等接連展演，陪伴您從早玩到晚。

「客洛好日子」食農遊程，包含農忙採收，手作果醬、洛神護唇膏及品嚐果凍一次滿足(網路報名已額滿，視實際報到情形開放現場候補)。活動也規劃食農闖關遊戲，可兌換限量有機蔬菜或50元市集抵用券，還有戶外限定活動，如四方草皮區舉辦「洛神酸辣湯」料理小教室與午後街頭藝術展演，大草皮區職人們則推出療癒手作體驗，在食農田區如參加主題講座、AR互動與消費滿額加碼再抽好禮。

另外，漫步客庄可集章套印做出獨一無二風景明信片，達成指定任務還有機會把造型月兔燈帶回家。而聚落特色店家，也響應派對推出商品優惠或獨家活動， 歡迎攜家帶眷來新瓦屋玩手作、逛市集、賞表演及嚐好料，來場人與風土的美好邂逅！更多活動詳情，請上新竹縣政府文化局官網與粉絲專頁查詢。