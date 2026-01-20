2025新生兒僅10.7萬創新低 黃暐瀚：龍年效應消失！洪子仁示警：12年後 台灣恐全面缺工、產業泡沫
年輕人「不想生、不敢生」！台灣出生數斷崖式下跌 洪子仁示警：12年後台灣恐全面缺工、產業泡沫
政論評論員黃暐瀚今（20）在臉書發文示警，台灣少子化問題已演變成「嚴峻的國安危機」。他指出，2025年新生兒數字僅10萬7812人，即使是傳統上被視為生育高峰的龍年，2024年新生兒數也只有13萬人，「龍年效應」已完全失靈。
從43萬跌至10萬 台灣新生兒數70年暴跌八成
黃暐瀚在貼文中梳理台灣出生人口變化趨勢：國民政府播遷來台後，台灣每年出生人口維持在40多萬人；1970年代降為30多萬；1990年後降至20萬；千禧年後不到20萬。整體呈現持續下滑趨勢。
過去每逢龍年，新生兒數都會出現強勢反彈：
1976年：43萬人
1988年：33萬人
2000年：30.5萬人
2012年：23萬人
2024年：13萬人
黃暐瀚分析，「到了2024年已經完全沒有龍年生育行情」，顯示現在的年輕人「不想生、不敢生、不會生」。
洪子仁示警：12年後台灣恐全面缺工、產業泡沫
黃暐瀚邀請新光醫院副院長洪子仁在其廣播節目深入探討少子化問題。洪子仁指出，這兩年百工百業已屢傳缺工，回顧25年前台灣一年還出生30萬人，但12年後、24年後，台灣不僅會面臨缺工，許多行業很可能會直接泡沫化。
黃暐瀚列舉少子化將帶來的連鎖效應：學校關閉、餐廳倒閉、長照無人、國防無力、稅收不足，連健保制度都可能跟著崩潰。
「溫水煮青蛙」的國安危機 在吵鬧中被淹沒
黃暐瀚在臉書文末強調，這是「嚴峻的國安危機」，卻在每日吵鬧的新聞中被淹沒，正所謂「溫水煮青蛙，不可不察」。
根據內政部統計，台灣總生育率已連年下滑，2023年僅0.865，遠低於人口替代水準2.1，在全球主要國家中敬陪末座。少子化不僅衝擊勞動力供給，更將對社福、健保、國防等各層面造成深遠影響。
