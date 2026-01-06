2025新生兒恐跌破11萬 全教總籲調降班級人數推精緻教育

少子化，全教總今天呼籲教育部主動調降班級人數，推動精緻化教育。（林縉明攝）

2025年新生人數恐怕跌破11萬人，面對少子化嚴重，全教總今天呼籲，教育部 教育部不應被動等待人口減少來「自然」降低班級人數，應該主動啟動修法，調降各學制班級人數，推動機制化教育。

根據內政部最新統計，114年前11個月累計新生兒僅9萬8,785人，即便現在計入12月出生數，全年總出生人數應該還是跌破11萬大關。全教總今天舉行記者會，呼籲中央及地方政府展現對教育支持，主動條件班級人數，提升教育品質。

全教總指出，教育部曾於112學年度承諾，目標在114學年度將幼兒園班級人數調降至每班24人。然而，距離114學年度結束僅剩半年，教育部至今未提出修正草案，亦無任何實質推進措施，甚至稱都會區幼兒人數降不下來，無法全面調降班級人數。

全教總幼教委員會主委楊逸飛說，幼兒園30人的師生比是1981年訂定，超過半世紀未調降，10年前就曾示警教育部，應調降幼兒園班級人數，教育部至今仍稱都會區人數降不下來。

全教總高中職委員會主委巫彰玫表示，108課綱推行後，學校課程結構有很大改變，自主學習、彈性課程、多元選修都需要個別指導，但在目前班級人數下，高中職老師可說是心有餘而力不足，課程種類多，老師備課之餘，還要班級經營，負擔非常重，對教學品質不是很好。

全教總主張，國小應從現行每班29人調降至24人，國中從30人降為25人，以利教師進行差異化教學與個別指導。公立高中目前每班34人、私立44人，建議教育部應將公立高中每班人數降至得以銜接國中班級人數，優化教學現場環境，深化學習基礎。

