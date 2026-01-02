2025新生兒驟減2.5萬人！像「跌了兩個跌停板」 醫喊：再不救來不及

台灣少子化危機持續惡化，根據內政部統計數據顯示，二○二五年一至十一月新生兒僅九萬八千七百八十五人。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，這樣的下滑幅度已進入「崩跌」階段，與前年相較驟減近二萬五千人，連十萬人保衛戰都岌岌可危，更指出二○二六年恐僅剩8萬新生兒。

根據內政部統計數據顯示，二○二五年一至十一月新生兒僅九萬八千七百八十五人。 （示意圖／Pixabay）

分析二○二五年各月出生數據，黃建霈指出，僅有三月份的出生數破萬，十二月統計雖尚未出爐，但要在單月生出一萬名寶寶幾乎不可能。他強調，過去幾年新生兒數雖持續下滑，但大多是每年減少數千人，今年卻一次驟減約二萬五千人，「一年跌掉兩成，等於是跌了兩個跌停板」。

黃建霈表示，二○二四年底原本預期二○二五年會有十二萬新生兒，到了去年年中認為應該能勉強守住十一萬人，沒想到最終連十萬都不到，「比原本預期還慘」。若未來仍以相同幅度下滑，二○二六年新生兒數恐只剩八萬八千多人，這還只是保守估計，如果跌幅不止兩成，人口結構將快速失衡。

元旦寶寶的出生數也反映少子化趨勢。林口長庚1日接生七名寶寶、新光醫院接生二名、台安醫院接生二名。台安醫院值班護理長表示，今年僅六名媽媽待產，往年從護理師安排的人力大致可以推敲出待產人數至少能破十人，以前產房的三班人力都配置四名護理人員，近年都已降至二到三人。

黃建霈分析，台灣到目前為止都還是屬於「結婚後才生小孩」的社會結構，隨著近年不婚、不育的比例攀升，也讓少子化更為惡劣。導致「不婚不育」的社會氛圍，並非單一因素所致，而是年輕世代同時承受學業、就業與經濟三重壓力，等到這些條件都穩定，往往已屆高齡，反而提高懷孕風險與醫療成本。

少子化持續嚴重，三十年後恐出現「一位年輕人要撐一位老人」的結構，屆時再想補救，已無力回天。 （示意圖／Pixabay）

「如何讓年輕人願意生、敢去生，這才是解決少子化的根本方向。」黃建霈表示，政策若仍停留在一次性補貼，難以真正改變人生選擇。國家應想辦法讓年輕人將生育放在人生重要規畫，例如在升學、就業制度中，將生育視為公共貢獻，提供實質誘因;或在房貸、稅制上給予長期支持，降低生養焦慮。

黃建霈強調，「國家投資一個孩子前二十年，可能花兩、三百萬，但二十歲後開始工作，平均一生可回饋七百多萬稅收，還不包括國內消費、國旅等對台的經濟貢獻。」少一個孩子，不只是少一個人，是少掉長期的勞動力與財政支撐，少子化會帶來台灣社會很嚴峻的考驗。

「如果社會普遍傳遞的是『你怎麼那麼笨要生小孩』，生育率不可能回升。」黃建霈說，政府以及全民都必須協力扭轉社會氛圍，變成「你怎麼這麼笨不生小孩」。台灣目前已經進入超高齡化社會，現在是四位年輕人支撐一位老人，可是三十年後，恐出現「一位年輕人要撐一位老人」的結構，屆時再想補救，已無力回天。

台中茂盛醫院院長李茂盛說，台灣連續六年「生不如死」，與高齡化、晚婚晚育、經濟負擔、養育成本高、不婚不生觀念興起等有關，呼籲政府應跨部會整合，推動社會住宅、平抑房價、友善托育與職場環境，落實「零至六歲國家養」等政策，扭轉少子化危機。

