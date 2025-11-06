2025新社花海暨臺中國際花毯節11/8起登場，飛天小女警主題裝置、接駁車交通管制資訊一次看！
中台灣最盛大的花卉慶典「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11/8～11/30盛大登場！此次活動為期23天，橫跨4個週末假日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛開展。這屆花卉展區突破以往，裝置設計以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，精心打造2公頃絕美花毯，是前所未見的花卉盛宴。
2025新社花海暨台中國際花毯節資訊
時間：11/8～11/30 上午8:30～下午16:30
地點：台中市新社區種苗改良繁殖場第二苗圃（台中市新社區協興街30號）
更多資訊：2025新社花海FB、台中國際花毯節網站(尚未啟用)
交通管制：為配合「2025新社花海暨臺中國際花毯節」活動之布廠與撤場需要，將於活動前2日11/6～11/7，與活動後1日12/1每日8:00～17:00，管制協興街與興義街展區活動範圍禁止車輛通行，且得視交通狀況提前或延後解除管制。
交通資訊：
◎接駁車資訊：
《豐原線》：
►接駁路線：豐原轉運中心⇆花海展區
►發車時間：往花海展區8:00～14:30、往豐原轉運中心10:00～17:00
《松竹線》：
►接駁路線：捷運松竹站⇆中興嶺停車場⇆花海展區
►發車時間：往花海展區8:00～14:30、往捷運松竹站10:00～17:00
《太原線》
►接駁路線：祥和停車場⇆中興嶺停車場⇆花海展區
►發車時間：往花海展區8:00～14:30、往祥和停車場(太原展區)10:00～17:00
《東勢線》(假日)
►接駁路線：東勢河濱公園⇆花毯展區
►發車時間：往花海展區8:00～14:30、往東勢河濱公園10:00～17:00
《會場環線》(假日)
►接駁路線：花毯展區⇆新社環保公園⇆新社區公所⇆新社高中
►發車時間：花海展區9:00～17:00
◎大眾運輸：
高鐵轉乘：高鐵至松竹車站、豐原車站轉乘接駁車
台鐵轉乘：至松竹車站、豐原車站下車轉搭松竹線、豐原線接駁車
捷運轉乘：至捷運松竹站轉搭松竹線接駁車
公車：
-豐原客運：91、91延、91繞、21延中興嶺、263、264、265、270、271、272、275、275區、276、277、278、279
-小黃公車：黄3路、黄17路
◎自行開車：國道一號或國道三號轉接國道四號後，往東行駛至台三線豐勢路後左轉往東勢方向行駛，於抵達大甲溪東豐大橋前之土牛派出所右轉，循129縣道往新社、台中方向行駛，沿花海指標到達
新社花海
今年的新社花海以「花開三盛事」為主題，一次帶來三種不同的繽紛體驗。往年花海中心種植各類波斯菊品種，賞花步道廣設其中，但卻不破壞大區塊美感，呈現數大便是美的境界；圍繞著花海的外圍區域輔以種植植株較高的向日葵及太陽麻等，尚未進入花海區時，即能於外圍或停車場區看見整片艷麗景緻。
臺中國際花毯節
今年度花毯節主視覺將推出全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造一場前所未見的全新主題花卉盛會，2公頃超夢幻花海可以看到多個呈現飛天小女警角色的藝術裝置，包含聰明樂觀的領導者花花（Blossom）、天真愛撒嬌的少女代表泡泡（Bubbles），以及活潑好動的堅強後盾毛毛（Buttercup）。
◆關於飛天小女警：飛天小女警是一部由卡通頻道製作的動畫喜劇，花花、泡泡及毛毛不是常見來自小鎮村的小女孩，她們一起組成了超級英雄團隊。飛天小女警講述了三姊妹在睡覺前，如何同時應付學校、作業及怪獸的挑戰。當她們不在學校、做作業或是在家度過時光時，女孩們會擔任小鎮村的守護者，在城市中被稱為飛天小女警！
中台灣農業行銷展售會
今年花毯節再度與新社花海共同辦理，也再度整合「中台灣農業行銷展售會」，匯集包含台中總計8縣市的特色農產品，打造中台灣最大的農產交流平台，而且活動擴大「永續異業結合」規模，邀請來自新社、東勢一帶超過300位在地長者、孩童及居民共同參與花卉創作，讓花卉藝術融入地方生活。同時，現場也將設置「飛天小女警限定主題館」，販售與在地小農共同開發的限定商品，包括小農水果禮盒、DIY香菇太空包、柑橘果凍等。
順遊新社周邊景點
薰衣草森林新社店：提供新鮮香草入味的風味餐﹑花草茶與手製點心以及各式的香草製品。
沐心泉休閒農場：沿著園區設計的木階，漫步在環花步道旁，能欣賞百花爭豔的美景。
新社莊園：彷彿置身中古世紀的歐洲，歐式古堡、花園、酒莊等，令人有時空錯置的感覺。
馬力埔休閒農業區：結合花海發展在地農特產品及採果採菇賞花多樣體驗、原生植物、溼地生態解說。
白冷圳紀念公園：日本人為了引大甲溪水製糖，工程人員想到了「虹吸管原理」，而造就了現今的白冷圳。
