2025新社花海「花開三盛事」三大特展與歡樂花毯引爆山城魅力

「2025新社花海暨臺中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」將於11月8日盛大開幕，展期至11月30日，今年場區規劃約39.5公頃，透過玫瑰品種權展示專區展現育種創新與守護智慧財產成果，並以6萬株一串紅、千日紅及多樣草花鋪陳，搭配波斯菊、百日草及蕎麥等景觀作物，打造12.5公頃熱情繽紛的花海大地畫布。展區中更融入花盆、木棧板等材料製成的造型玩偶與藝術裝置，營造拍照打卡的視覺亮點；另設置「金門特產」、「青農特區」及「山城農產推廣」三大展售主題，帶來農特產品與在地文化體驗。農業部指出，除玫瑰特展外，農村發展及水土保持署臺中分署以「俠客風」打造特色展場，林業及自然保育署臺中分署則規劃森林遊樂區，結合社區文化展現多元景觀，共同推動農業政策宣導與產業行銷，讓民眾盡享山城慢活的幸福風情。

農業部於今(29)日召開記者會，邀請立法院副院長江啟臣、臺中市政府觀光旅遊局主任秘書廖偉志與農業局科長黃育珍、金門縣政府產業發展處副處長李文堆及和平區農會總幹事蕭金木蒞臨與會。農業部林家榮主任秘書表示，新社花海已邁入第18屆，活動除賞花觀景外，並結合地方產業資源、推動山城地區農遊整合與行銷，串聯鄰近山城四個農會、五個鄰近商圈及大臺中山城與海線十一大休閒農業區，推廣地方文化與節慶特色，包括東勢新丁粄節、新社九庄媽繞境，以及梅花、櫻花、梨花、桃花、油桐花與螢火蟲等四季花季盛事，展現山城全年魅力，預期可帶動超過200萬人次賞花人潮，創造12億元以上經濟效益，提升台灣中部地方農村休閒與永續發展價值。

今年「台中國際花毯節」突破以往，以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，將備受喜愛的動畫元素與花卉藝術結合。今年的主花毯為歷屆最大，高18米、直徑60米，其中以魔人啾啾的基地為裝置的最高點，主要裝置每日展演機械動態，融合泡泡與水霧效果，營造奇幻氛圍。不僅如此，主花毯內還設置以動畫中經典場景為靈感的裝置，像是盪鞦韆、甜甜圈店等人氣打卡點，讓大小朋友能走入其中探索與拍照。除了主花毯，展區更呈現了飛天小女警的家、市政廳等多個代表場景，遊客不僅能遇見花花、泡泡與毛毛立體裝置，也可能與尤教授等經典角色立牌「不期而遇」。現場同步設置「飛天小女警限定主題館」，販售超過200種周邊商品及在地農特產，包括小農水果禮盒、DIY香菇太空包、柑橘果凍等，帶動地方產業與觀光經濟。

至於今年的「中臺灣農業行銷展售會」輪由臺中市主辦，活動特別結合新社花海暨臺中國際花毯節的觀光熱潮，盼打造活力繽紛的農業饗宴。此次展售會由中部8縣市共同策展，展現中臺灣區域合作的團結力量，展會以 「智慧永續」為核心主軸，串聯各縣市的特色農產品牌，包含「臺中領鮮」、「豐味苗栗」、「彰化優鮮」、「品味南投」、「雲林良品」、「竹風好市」、「靚靚竹縣」及「幸福嘉義」，以農業展館形式，呈現各地最具代表性的優質農特產品，傳達中臺灣農業的創新與多元。展會現場還規劃有農特產品展售市集，提供中臺灣農民交流與銷售的平台，讓消費者能一次購足新鮮、安心的在地好物，也進一步提升中臺灣農產的市場曝光度與品牌價值，共同推動在地農業永續發展。

2025新社花海暨臺中國際花毯節訂於11月8日至11月30日舉行，涵蓋4個例假日。活動期間將實施交通管制並提供接駁專車服務，邀請全國民眾共襄盛舉，一同體驗「花開三盛事」的繽紛盛會。更多資訊可至「2025 新社花海」官方粉絲專頁查詢。

（資料來源：農業部）