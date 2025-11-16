2025新竹城市馬拉松熱血開跑 1萬3700名跑者齊聚競逐創歷史人數新高

二0二五新竹城市馬拉松十六日上午於樹林頭公園鳴槍起跑，一萬三千七百名跑者競逐風城，四公里組還能跑進新竹空軍基地觀賞戰機。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／新竹報導

二０二五新竹城市馬拉松十六日上午於樹林頭公園鳴槍起跑，一萬三千七百名跑者齊聚風城，共同感受奔馳的熱血與活力。男子組前三名皆由肯亞選手包辦，冠軍由Francis Kioko Nzyoki以二小時二十八分二秒的成績摘冠，第二名則是DAVID MBOGO MUGO以二小時二十八分二十六秒些微差距與金牌擦身而過，Josephat Ombiro Auka以二小時三十五分二十四秒取得第三名。

女子前兩名由肯亞選手Nancy Jebet Koech以 二小時五十八分四秒摘下后冠，Eunice Mukina Mutungi則以三小時六分十九秒取得第二，第三名則是由台灣女子百傑楊馥菁以三小時十四分一秒拿下。

今年賽事由竹市金牌小將鄔惟喬代表選手宣誓，在秘書長張治祥見證下正式開跑，活動以「Run Like Wind」為主題，除全馬、半馬外，另設九公里健康組及四公里休閒組，四公里組還能跑進新竹空軍基地近距離觀賞陳列的各式戰機，體驗獨特的軍事風情。

此次吸引全台超過一萬三千七百名者熱情參與，再次刷新報跑人數，賽事增加多項亮點，包括今年全馬與半馬雙雙獲得國際馬拉松暨路跑協會(AIMS)認證，為竹市賽事向國際接軌的重要里程碑。

此外，全馬與半馬總獎金加碼至新台幣四十三萬元，吸引許多跑者熱情參與，市府也延續公益理念，持續推動「跑步做公益、捐晶片挺體育」活動，完賽跑者可將晶片轉換為對竹市體育班與運動青少年的支持資源，今年共募得三十萬五千六百元善款，超越去年的二十四萬五千九百元，展現此活動不僅追求成績，更能凝聚愛心與社會力量。