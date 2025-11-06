2025新竹城市馬拉松11/16開跑 1萬3700餘名跑者報名參與

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹年度運動盛事「2025新竹城市馬拉松」起跑記者會，今(6)日上午於市府前廣場盛大舉行，由代理市長邱臣遠為11月16日登場的第八屆賽事揭開序幕，今(114)年活動吸引全台超過13,700名跑者報名，賽事規模再創新高，展現新竹市作為運動城市的熱情與活力。

邱臣遠表示，透過舉辦城市馬拉松，期盼讓大家用雙腳與汗水去體驗新竹的溫度與故事。此外，今年的完賽獎牌以東門城「迎曦門」為設計靈感，象徵希望與榮耀，也代表跑者堅持到底的精神，馬拉松不只是速度的比拼，更是一場與自己的對話—跑得穩、跑得遠，過程比結果更重要。感謝新竹都城隍廟贊助全馬跑者專屬的「平安帽」，象徵平安與祝福，期盼每位跑者都能在新竹的風中順利奔馳、平安完賽。

邱臣遠說明，為推動低碳永續的運動賽事，今年新竹城市馬拉松正式加入「路跑賽事環境永續聯盟」。市府與主辦單位共同推動「一杯到底」行動，鼓勵跑者在補給站使用環保杯補水，完賽後於會場拍照上傳，即可參加抽獎，有機會獲得限量「運筆背包」。

邱臣遠指出，今年全馬與半馬獎金全面加碼，總獎金高達43萬元，期望鼓勵更多跑者挑戰自我、突破極限，共同創造榮耀時刻。同時持續推動「跑步做公益、捐晶片挺體育」活動，完賽跑者可選擇捐出晶片，由主辦單位轉化為支持在地體育班學子的實質資源，讓每一步都化為對教育與體育的助力。

H2U永悅健康股份有限公司執行長陳俊嘉表示，很榮幸連續多年與新竹城市馬拉松合作，見證活動一年比一年盛大，也感受到市府對運動風氣的重視。今年特別以「永續、共好」為理念贊助活動，期望透過企業力量推廣健康生活，讓更多人藉由跑步感受運動的樂趣與城市的活力。

教育處表示，為提升賽事品質與國際能見度，今年的半程馬拉松賽道首次取得AIMS國際賽道認證，與既有的全馬國際認證並列雙軌制度，讓新竹城市馬拉松成為全台少數同時擁有雙認證的城市馬拉松。