2025新竹市購物節締佳績 高虹安抽出大獎幸運兒





「2025新竹市購物節」直播抽獎活動最終場9日壓軸登場，現場抽出最大獎汽車、30萬元購物金、限量款手錶、郵輪行程及多項精品好禮，為確保整體抽獎流程公開、公平、公正，新竹市政府以直播的方式，在線上民眾、律師及政風人員全程見證下，由市長高虹安抽出4名大獎幸運得主，讓幸運獲獎者提前迎來農曆新年的大紅包，增添過年喜氣。

高市長表示，2025新竹市購物節成績亮眼，活動期間總登錄金額高達65億元，較去年的54億元成長超過20%，發票登錄數亦再次突破300萬張，展現市民對購物節活動的高度支持。今(115)年活動整合超過1,500家品牌與在地店家，推出市場專屬抵用券獎項、在地特色滿額禮，以及收據型特約店家制度，進一步擴大參與層面、深化對在地商家的支持，整體規模全面升級，感謝各界贊助夥伴的大力相挺，攜手為竹市打造具指標性的年度消費盛事。

產發處長嚴翊琦表示，本屆購物節不僅有效帶動整體消費動能，也進一步深化商圈、市場與品牌之間的合作關係，各界共同響應市府政策、攜手推動地方經濟發展。後續市府將舉辦正式頒獎典禮，透過公開儀式與市民一同分享中獎喜悅，進一步展現市府持續推動經濟活絡與城市行銷的具體成果。

產發處補充，此次中獎名單，兌獎方式及相關注意事項，同步公告於「2025新竹市購物節」官方網站( https://shopping.hccg.gov.tw/ )及官方活動FB粉絲專頁，提醒中獎民眾務必於規定期限內完成兌獎手續。市府也感謝全臺民眾的熱情參與與支持，期待明年購物節再創佳績，持續為新竹市注入更多消費動能與城市繁榮。



