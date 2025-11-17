2025新竹購物節熱滾滾 號召市民一起購出幸福





2025新竹市購物節自10月開跑以來熱潮持續升溫，第一次「皮卡幸福島月月抽」準備多項豪華獎項，包含最新版iPhone 17 Pro、新竹光明堂名錶、Switch 2主機、10萬元購物金、10萬元室內設計抵用金、三陽機車、雲端發票專屬即享券等，歡迎民眾把握機會，繼續消費並登錄發票，帶動城市經濟繁榮。

代理市長邱臣遠表示，今年活動以「幸福竹塹Let's go」為主題，結合數位平台「新竹通APP」，讓登錄發票收據變更即時、更方便。自活動開跑以來成效亮眼，短短數週就創下驚人佳績，登錄金額已突破30億元，歡迎民眾來竹市一起買、一起抽，一起「購」出幸福，為城市經濟注入更多活力。

廣告 廣告

產發處表示，為振興豬肉產業，鼓勵民眾可至活動網站參考海瑞摃丸西門總店，華品摃丸，進益摃丸文化會館，昶瑞摃丸等相關特約店家，用實際行動支持在地品牌業者。

產發處提醒，購物節活動至12月25日止，民眾於竹市合法登記商家單筆消費滿200元，或在免開發票的特約店家消費滿100元，即可登錄參加抽獎，下一次週週抽將於11月19日舉行，提醒已中獎民眾請於公告期限內兌獎完成，以確保自身參與活動權益。



更多新聞推薦

● 黃國昌質疑三接工程總預算增加未提報立院 中油：均依預算相關程序辦理