2025新竹馬偕「接住你」感恩音樂會 知名音樂人以歌聲陪伴病友

張涵雅帶領所有表演者與現場觀眾齊唱〈感恩的心〉，歌聲迴盪會場。





陪伴癌症病童、癌友與家屬走過艱難的治療旅程，新竹馬偕紀念醫院日前舉辦「2025 新竹馬偕 接住你感恩音樂會」。活動以「馬偕接住你，讓希望延續」為主題，象徵醫護、病童、癌友、社會大眾攜手成為「希望的接力者」，在醫療專業之外，以音樂為心靈注入支持與溫暖。

音樂會邀請羅文裕、張涵雅、陳國華、Apple Juice 樂團、Mic Check 及新竹愛樂青少年管弦樂團等多位知名音樂人與團體參與演出，呈現多元曲風、層次豐富的音樂饗宴。整場節目兼具鼓舞與療癒力量，吸引超過百名醫護人員、癌症病童與家屬，以及企業代表到場參與，現場氣氛溫暖而感動。

護理部主管與同仁們齊心守護病友，傳遞關懷與支持。

活動中特別安排早產兒及癌症病童家長上台分享孩子的治療歷程。其中一位早產兒出生時僅795克，如今已經是健康活潑的4歲小女孩，在媽媽的陪伴與醫護守護下，一步步勇敢成長。簡短卻真摯的故事，讓在場來賓看見病童與家屬在逆境中的堅韌與不放棄，也讓「勇敢」不再只是抽象的形容，而是在音樂陪伴下，被真實理解與看見。

為讓參與者彼此鼓勵與支持，會場特別設置「希望樹」，邀請參與者寫下對醫護人員、病童或病友的祝福話語。多家長期支持醫院的企業代表亦到場共襄盛舉，象徵社會力量與醫療體系緊密連結，陪伴病友走得更穩、更遠。



