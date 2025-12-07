2025新竹FUN聖誕璀璨點燈 新竹車站光雕展演點亮舊城

「二０二五新竹FUN聖誕」六日晚間於新竹火車站站前廣場點燈，由代理市長邱臣遠與貴賓共同啟動點燈裝置，新竹火車站美麗精彩的光雕展演、與聖誕樹主燈也同時亮起。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹歲末最亮盛事「二０二五新竹FUN聖誕」六日晚間於新竹火車站站前廣場舉行點燈儀式，由代理市長邱臣遠與貴賓共同啟動點燈裝置，百年車站光雕展演與聖誕樹主燈依序亮起，為冬夜點亮繽紛光影，宣告城市冬季慶典正式展開。邱臣遠說，活動自即日起至十二月三十一日，在新竹火車站、東門城與護城河畔，透過光雕、光環境、與聖誕市集，帶來融合科技與童話的城市節慶體驗。

邱臣遠表示，十二月是感恩又浪漫的季節，「新竹FUN聖誕」象徵城市冬季活動揭幕，也讓市民以全新視角重新感受舊城風貌。今年特別導入光雕展演，以「幸福新竹」為主題，配合三段式時空軸線呈現城市故事，包含「竹塹風華」回望歷史底蘊，「風城進化」展現轉型與進步，而「迎曦順風」則勾勒未來願景。另外、高達十米的大型聖誕主燈「逐夢之樹」，結合大片LED螢幕，打造具科技感的聖誕樹意象，呼應新竹「科技之城」特色。

城銷處指出，光雕展演自即日起至十二月三十一日，每日十八時起整點播出（配合音量管制，最後一場為二十一時五十分），以光影投射於西元一九一三年落成的新竹百年火車站立面，結合動態影像與節慶元素，帶來動人視覺效果。多組光環境裝置藝術自十二月五日率先亮燈，每日十七時起點亮護城河畔，適合遊客從站前廣場沿著護城河畔散步至東門城，沿途皆是適合拍照打卡的亮點場景。

城銷處說明，十二月的前三個週末每週六、日、以及十二月二十五日十四時至二十一時，以及十二月二十四日平安夜的十七時至二十一時，皆安排聖誕市集陪伴大家度過冬日夜晚，市集匯集聖誕氛圍與在地特色，結合商圈堆出多項串連活動，並提供總價值高達十五萬元的摸彩好禮，民眾只要於合作店家、旅宿業者或聖誕市集、單筆消費滿二百元，即可獲得「聖誕幸運星摸彩券」乙張。