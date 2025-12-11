2025新聞報導人權貢獻獎 華視新聞雜誌獲獎

台北市 / 綜合報導

12月10日是世界人權日，由中華人權協會所舉辦的「2025年人權貢獻獎」，中華電視公司「華視新聞雜誌」節目榮獲「2025新聞報導人權貢獻獎」，華視新聞雜誌節目自2013年開始長期紀錄、報導冤案家庭及冤案當事人，從社會正義出發、詳實報導，因而獲評審肯定。

12年來長期關注、追蹤報導司法冤案與受冤家庭，開播逾44年的華視新聞雜誌節目，榮獲2025年新聞報導人權貢獻獎，華視新聞節目部副理陳汎瑜說：「一件簡單的事情持續地做，持續地做專題報導，然後在10年之後，你會慢慢看到很多案子有了結果。」

華視新聞雜誌製作人李婉婷說：「我們有一群華視新聞雜誌的工作夥伴，我們都願意為這個目標持續前進，未來我們也會繼續做一樣的事情。」華視新聞雜誌前後兩任製作人加上節目團隊成員，10多年來追蹤受冤個案，持續報導人權相關議題。

世新大學校長陳清河說：「華視新聞雜誌已經開始，去注意單一的個案，然後把這個單一的個案，又深度地去發掘之後看到，能夠由很多的案子被平冤，那麼可以想見，我們有多少人，在沒有被發現的一些案子，可能都有需要，再繼續去深度討論。」

中華人權協會理事長高思博說：「攜手同心可以創造未來，就是我們大家一起努力，我們就可以創造更好的社會，那人權不要把它當作說，都是我們學法律的人的事情，各行各業大家都有關係的，大家都可以做出貢獻的。」華視新聞雜誌，以嚴謹態度、廣闊視野為台灣司法與人權留下真實紀錄。

