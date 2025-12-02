「2025新聲代．巡演ing」歲末壓軸6日於鹽水登場

創作歌手吳志寧集文學與音樂才華於一身。（文化局提供）

記者翁聖權／新營報導

由新營文化中心主辦的「二０二五新聲代．巡演ing」音樂系列活動將於十二月六日下午三點鹽水「赤兔製造所」登場，壓軸場次特邀集文學與音樂才華於一身的創作歌手吳志寧演出，活動全程免費入場，歡迎舊雨新知們不要錯過。

新營文化中心指出，吳志寧成長於農村，從小即與土地建立深厚連結，除耳濡目染母親所播放的西方民謠外，更深受父親知名詩人吳晟的影響，在創作中大量融入鄉土記憶、社會關懷與個人情感，音樂作品質樸細膩，展現他對生活的敏銳觀察。

廣告 廣告

吳志寧延續家庭的音樂薰陶與文學脈絡，將父親的詩作譜成歌曲，製作《甜蜜的負荷》、《野餐》及《他還年輕》詩歌專輯，以音樂延伸文學的力量與溫度。他亦與知名創作歌手黃玠組成「九二九樂團」，以溫暖且具有敘事感的嗓音獲得廣大樂迷青睞。

文化局表示，新聲代系列活動最終場非常榮幸邀請到知名創作歌手吳志寧來鹽水赤兔製造所獻唱。他以溫柔卻堅定的音樂風格見長，作品真摯而純粹，本次演出將帶來〈燈塔〉、〈我是為你唱〉及〈全心全意愛你〉等多首代表作，期待在歲末時節以吳志寧的歌聲，點亮每位聽眾心底的微光。主辦單位誠摯邀請市民與樂迷朋友走進現場，共同為今年冬季譜寫出最美好的音樂詩篇。