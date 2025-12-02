2025施政滿意度出爐出爐 嘉義市滿意度81.2％再奪冠

南部中心／賴文軒、劉尹淳 台北市報導

2025縣市幸福指數調查結果出爐，在地方政府施政滿意度民調結果，由嘉義市蟬聯冠軍，滿意度達81.2%，縣市幸福指數也拿下第三名，連續六年都名列前茅，可以說是幸福常勝軍，市長黃敏惠帶領市府團隊北上領獎，對於獲獎懷抱感恩，也認為是種激勵。





2025施政滿意度出爐 「這縣市」滿意度81.2％再奪冠

2025縣市幸福指數調查結果出爐，嘉義市長黃敏惠（中間者）與其他得獎的縣市首長，開心合影。（圖／民視新聞）

身穿白色襯衫，臉上掛著好氣色的嘉義市長黃敏惠，與其他得獎的縣市首長，開心合影。2025縣市幸福指數調查結果出爐，由市長黃敏惠的帶領下，嘉義市在地方政府施政滿意度，以81.2%，榮獲全台第一名的殊榮。嘉義市長黃敏惠表示，心情還是非常的感恩，真的一路走來，是我們在最辛苦的過程當中，大家不斷的努力才能夠得到這樣的幸福，而且能夠得到我們嘉義市民鄉親，給我們這麼大的鼓勵跟肯定，這是非常難得。

市長黃敏惠強調，實現政策的同時，會與人民需求站在一起，與時俱進，打造永續宜居城市。（圖／民視新聞）除了施政滿意度奪冠，在縣市幸福指數部份，也拿下第三名的肯定，連續六年都名列前茅，可以說是幸福常勝軍，若以政府統計數據，教育指標更是在當中表現最好的項目。嘉義市長黃敏惠表示，我從2020年開始入圍到幸福城市連續六年，我想這是我們很珍惜我也鼓勵我們所有同仁，如何能夠把高峰變高原，所以我們許多政策一定要在於人民的需求當中，與時俱進不斷的去推動，所以經濟發展、社會進步、環境保護，三大這樣的面向去不斷的推動。

嘉義市在市長黃敏惠帶領下，從去年開始，連續兩年，地方政府施政滿意度都奪冠，市長黃敏惠強調，會繼續努力，實現政策的同時，會與人民需求站在一起，與時俱進，打造永續宜居城市。

原文出處：2025施政滿意度出爐 「這縣市」滿意度81.2％再奪冠

