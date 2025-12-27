2025旅遊趨勢出爐：台灣人最愛去日本、半數人靠AI規劃行程「變精明了」

LINE旅遊發布「2025 旅遊趨勢觀察」，整理平台今年針對多項主題對用戶的喜好觀察，包括投保行為、暑期出遊、航班偏好、平台選擇、旅行支出與國旅洞察等，解析台灣用戶今年的旅遊模式與心態轉變。

LINE旅遊指出，綜觀今年的數據，出國旅遊的用戶行為呈現三大明顯趨勢：設定明確條件加快旅程規劃、消費選擇更重視價值表現，以及對安心與透明度的需求持續提升；而在短天數與機動性規劃的出遊情境中，國旅則以其便利性與低門檻，成為最務實、最容易啟動的旅行解方。

LINE旅遊觀察，用戶規劃旅程時呈現明顯的「條件式決策」，並使用AI規劃行程。從暑期出遊調查顯示，日本仍是最受歡迎的海外目的地（32.2%），其次為國旅（18.6%）與韓國（13.7%）。51%的用戶使用AI規劃行程、79% 希望AI協助推薦景點與路線規劃，顯見AI工具逐漸成為旅程的一部分。

2025年用戶的消費模式展現明顯的「精打細算」，重視性價比，單人旅遊預算主要落在2萬至5萬元之間，將旅程拆為機票、住宿、票券三階段分別比價再行購買，在多平台比價也成為常態。用戶追求更精準的消費與可預期的價值，「花得值得」比「花得少」更能概括2025年用戶的心態。

另外，無論旅程長短，用戶在2025年對「安心感」的重視顯著。根據投保行為調查，超過八成用戶在出國前會投保旅平險，而25至34歲用戶更偏好「線上快速投保」的便利方式，投保也成為旅程的基本設定。

儘管出國旅遊熱度依舊，對台灣用戶而言，國旅仍在短天數與臨時出發的情境中展現不可替代性，最主要原因包括「可安排短天數小旅遊、不須請長假」與「交通方便、快速抵達」，花東、宜蘭、台南、澎湖與高雄仍名列最具吸引力的國旅城市。但用戶最希望看到住宿定價的透明度提升（23%）、景點內容更新（13%）與景點的交通接駁更便利（12%），顯示國旅在體驗品質上仍有進步空間，但在短天數旅遊需求中仍具備明顯優勢。



