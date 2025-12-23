2025旅遊趨勢出爐：日本續霸榜首、51%台灣人靠AI規劃行程

日本仍是國人最愛的海外旅遊地點。示意圖／取自pixabay

隨著 2025 年即將步入尾聲，LINE 旅遊發布最新「2025 旅遊趨勢觀察」，深入解析台灣用戶的旅遊模式與心態轉變。報告指出，今年出國旅遊呈現三大顯著趨勢：追求高效率的條件式規劃、重視性價比的價值消費，以及對旅程安心感的高度需求。在旅遊目的地方面，日本以 32.2% 的占比穩居國人海外首選，韓國則以 13.7% 緊追在後；而在短天數與臨時起意的出遊情境中，國旅憑藉便利性成為最務實的選擇。

在旅程規劃上，2025 年的旅客展現出「精準篩選」的特徵。調查顯示，七成用戶偏好 3 至 8 天的短中程旅遊，顯示出對時間運用的精打細算。在航班選擇上，票價（22%）、航班時間（20%）與直飛與否（19%）是三大關鍵考量。值得注意的是，AI 工具已深度滲透旅遊市場，高達 51% 的用戶會使用 AI 輔助規劃行程，更有 79% 的人希望 AI 能推薦景點與路線，顯示科技已成為提升旅遊效率的重要幫手。

廣告 廣告

消費行為方面，用戶不再單純追求低價，而是更看重「花得值得」。單人旅遊預算主要落在新台幣 2 萬至 5 萬元區間，且消費者習慣將機票、住宿、票券拆分比價，透過多平台比較以確保物超所值。此外，「安心感」成為旅程標配，超過八成用戶出國前會投保旅平險，其中 25 至 34 歲族群偏好線上快速投保。在選擇預訂平台時，價格透明度（23%）、付款安全（14%）與品牌可信度（13%）是用戶最在意的指標。

儘管出國熱潮不減，國旅在短天數假期中仍具不可替代性。調查指出，民眾選擇國旅的主因在於「免請長假」（20%）與「交通便利」（16%），花東、宜蘭、台南、澎湖與高雄是最具吸引力的城市。然而，國旅體驗仍有進步空間，用戶最期待改善的項目依序為住宿定價透明度（23%）、景點內容更新（13%）以及交通接駁便利性（12%）。

綜觀 2025 年，台灣旅客的決策模式更趨成熟與務實。從利用 AI 加快規劃效率、精算每一筆支出的價值，到嚴格檢視平台的安全性，皆反映出旅遊消費心態的升級。國旅雖非夢幻首選，但在週末與家庭旅遊的剛性需求下，依然扮演著重要的角色。



回到原文

更多鏡報報導

LINE貼圖2025榜單揭曉！戀愛兔與吉伊卡哇奪冠 年度回顧上線查個人最愛用

藏壽司年底再出萌招！Hello Kitty、美樂蒂限定扭蛋太欠收

國旅補助20億來了！ 5筆補助內容、優惠方案一次看