「2025旗津綠色美食餐盤計畫」入選店家揭曉 業者大秀旗津餐飲軟「食」力

記者鍾和風/高雄報導

高市府觀光局辦理「2025旗津綠色美食餐盤計畫」，歷經3個多月徵選及評比，昨（6）日舉辦發表會。觀光局長高閔琳現場公佈並頒獎予11家入選業者，名單包括：鴨角活海產、來溫叨呷奔日式料理、怕燙食驗室、島民烘焙、船說、大碗公冰甜品、有間冰舖、斗六冰城2號店、海之星沙灘俱樂部、旗津道沙灘酒店及旗津沙灘吧。高閔琳表示，為落實「產地到餐桌」永續概念，本次特別聘請專業主廚團隊輔導，運用旗津在地海味及黑沙元素開發14道創意新菜；同時協助製作英、日、韓及印尼文等多國語言菜單，打破語言藩籬，讓國際旅客也能輕鬆品嚐旗津道地的「綠色食尚」。

高市府觀光局辦理「2025旗津綠色美食餐盤計畫」。(圖/觀光局提供)

高閔琳進一步指出，旗津觀光資源豐富，市府去年啟動「灣區大港•旗津領航」計畫，投入逾四億元升級風景區並塑造全新品牌形象（CIS）。本次計畫更以「環境永續」及「綠色美食」為主軸，邀請專業顧問團輔導，包括樹德科大楊志中助理教授、高雄餐旅大學陳正忠教授、米其林入選餐廳「沐創作季節料理」楊彥希主廚及高雄市會展產業發展協會劉柏楊理事長。顧問團代表楊志中助理教授給予高度肯定，他表示此次入選業者涵蓋熱炒、日式料理、烘焙及冰品，各具風格，成功將海鮮與黑沙印象融入料理，大幅提升旗津飲食魅力。透過多語菜單的建置，實現點餐零距離，助攻在地美食推向國際。

本次發表的創意料理令人驚艷，「鴨角活海產」推出「老菜脯煨鮮魚」，以陳年老菜脯與現流鮮魚煨煮，展現鑊氣與古早味；「來溫叨呷奔」的「乾煎海鱺魚」佐以柑橘味噌醬，細緻呈現食材本味。「怕燙食驗室」打造視覺搶眼的竹炭「黑沙蝦蝦生菜堡」；「大碗公冰甜品」則有30倍大的「海鹽奶茶粉粿大碗公冰」，鹹甜交織。「有間冰舖」以夕陽意象推出兩款創意冰品；老店「斗六冰城2號店」獻上濃郁的「巧克力冰淇淋蛋糕」。鹹食點心方面，「海之星沙灘俱樂部」的「旗津村浪岸卷卷」酥脆如浪花；「旗津道沙灘酒店」端出「旗津人的魚」及「避風港」兩道海味；「旗津沙灘吧」則豪邁使用軟殼蟹與烏魚子製作漢堡與薯條。「島民烘焙」選用海鹽製作「津凰餅」；「船說」則創新推出結合XO醬與堅果的「XO三鮮堅果塔」，每道料理都極具旗津風土特色。

觀光局表示，為鼓勵遊客嚐鮮並響應環保，即日起民眾自備環保餐具至入選店家消費，並將餐點或環保照片上傳至Google評論，即可兌換限量高雄熊環保杯袋或便當袋，歡迎大家來高雄吃美食、遊旗津。此外，高雄12月活動滿檔，包括12月7日藍田公園「楠梓親子運動趴」、中央公園聖誕活動及跨年晚會等，邀請全台民眾一起到高雄住一晚，歡度年末節慶。更多資訊請上「高雄旅遊網」（https://khh.travel ）、FB粉專及IG查詢。