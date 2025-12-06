「2025旗津綠色美食餐盤計畫」入選店家揭曉。( 記者吳文欽攝)

記者吳文欽／高雄報導

高雄市觀光局「2025旗津綠色美食餐盤計畫」，歷經3個多月徵選及評比，6日公布11家入選業者並頒獎，觀光局長高閔琳表示，為落實「產地到餐桌」永續概念，聘請專業主廚團隊輔導，運用旗津在地海味及黑沙元素開發14道創意新菜；同時協助製作英、日、韓及印尼文等多國語言菜單，讓國際旅客也能輕鬆品嚐旗津道地的「綠色食尚」。

觀光局表示，11家入選業名單包括：鴨角活海產、來溫叨呷奔日式料理、怕燙食驗室、島民烘焙、船說、大碗公冰甜品、有間冰舖、斗六冰城2號店、海之星沙灘俱樂部、旗津道沙灘酒店及旗津沙灘吧。

高閔琳指出，旗津觀光資源豐富，市府去年啟動「灣區大港‧旗津領航」計畫，投入逾四億元升級風景區並塑造全新品牌形象（CIS），本次計畫更以「環境永續」及「綠色美食」為主軸，邀請專業顧問團輔導，包括樹德科大楊志中助理教授、高雄餐旅大學陳正忠教授、米其林入選餐廳「沐創作季節料理」楊彥希主廚及高雄市會展產業發展協會劉柏楊理事長。

顧問團代表楊志中助理教授給予高度肯定，他表示此次入選業者涵蓋熱炒、日式料理、烘焙及冰品，各具風格，成功將海鮮與黑沙印象融入料理，大幅提升旗津飲食魅力。透過多語菜單的建置，實現點餐零距離，助攻在地美食推向國際。

觀光局表示，為鼓勵遊客嚐鮮並響應環保，即日起民眾自備環保餐具至入選店家消費，並將餐點或環保照片上傳至Google評論，即可兌換限量高雄熊環保杯袋或便當袋，歡迎大家來高雄吃美食、遊旗津。更多資訊請上「高雄旅遊網」（https://khh.travel ）、FB粉專及IG查詢。