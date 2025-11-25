2025日星來台資訊售票日期懶人包！初音未來、Omoinotake、Suchmos、Saucy Dog、w-inds.⋯不斷更新
2025日星來台開唱相關資訊與售票日期一次看！日本超人氣創作新人tuki.首度登台就唱上小巨蛋；King Gnu明年巡演將唱上小巨蛋；柚子樂團YUZU暌違6年終於再度重返台北開唱；日本潮流樂團Suchmos宣布復出後喜訊連發，確定將於11/28登上Zepp New Taipei。此外還有初音未來、Omoinotake、Saucy Dog、MAN WITH A MISSION、ATARASHII GAKKO!、w-inds.、千葉雄喜、齊藤壯馬、ONE OK ROCK⋯都將登台！身為粉絲的你當然不能錯過，以下蒐集整理了2025年日本歌手、日本團體、日本樂團重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！
初音未來 2025台北演唱會
● 演出時間：2025/11/26（三）19:30
● 演出地點：台北小巨蛋
● 售票時間：2025/08/26（二）12:00 寬宏售票
● 演出票價：$8,200 / $4,200 / $3,600 / $3,200 / $2,800 / $2,400 / $1,800 / $800
Omoinotake One-Man Live in Taipei 2025
● 演出時間：2025/11/27（四）20:00
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：2025/07/21（一）12:00 KKTIX
● 演出票價：1樓站區 $1,980 / 2樓座位 $2,280 / 2樓站區 $1,880 / 愛心票 $1,000
Suchmos Asia Tour《Sunburst 2025》in Taipei
●演出日期：2025.11.28（五）20:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：
－2025.07.07（一）18:00～07.14（一）18:00 KKTIX 抽選登記
－2025.07.16（三）12:00起 陸續寄發中籤通知
－2025.07.16（三）12:00～07.17（四）12:00 結帳
●演出票價：NT$2,400（2F座位區） / $2,200（1F搖滾區站票）
Saucy Dog LIVE 2025 in TAIPEI
● 演出時間：2025/11/29（六）19:00（17:30開放入場）
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：2025/08/02（六）11:00 遠大售票
● 演出票價：1F A區 $2,800 / 1F B區 $2,200 / 2F座位 $2,600
w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to Winderlust” In Taipei
●演出日期：2025/11/29（六）19:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票時間：2025/09/20（六）12:00 年代售票
●演出票價：NT$6580／$5980／$4980／$3980
ATARASHII GAKKO! THE MARCHING OF AG! TOUR IN TAIPEI
● 演出時間：2025/11/30（日）18:00
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：
－登記抽選：2025/08/18（一）13:00 - 2025/08/20（三）13:00
－一般販售：2025/09/03（三）12:00 遠大售票
● 演出票價：1F站席 NT$2,800／2F座席A區 NT$3,200／2F座席B區 NT$3,000／身障席 NT$1,400／VIP PASS NT$2,000
MAN WITH A MISSION「HOWLING ACROSS THE WORLD 2025 - ASIA TOUR」in TAIPEI
● 演出時間：2025/12/07（日）18:00
● 演出地點：Legacy TERA
● 售票時間：2025/08/01（五）17:00 ibon
● 演出票價：VIP $3,800 / Standing A $3,400 / Standing B $2,900
柚子 YUZU 亞洲巡迴演唱會 2025《GET BACK》台北站
● 演出時間：2025/12/08（一）20:00
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：2025/08/12（二）12:00 寬宏售票
● 演出票價：$3,800 / $3,000
千葉雄喜 Yuki Chiba LIVE IN TAIPEI 2025
●演出時間：2025/12/14（日）
●演出地點：Legacy TERA
●售票時間：2025/10/21（二）13:00 遠大售票
●演出票價：NT$3180／$2480／$1000（身障席）
齊藤壯馬 Soma Saito Live 2025 “Nuance Colors” in Taipei
●演出時間：2025/12/21（日）18:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：2025/10/05（日）13:00 遠大售票
●演出票價：NT$3000／$2800／$2400
tuki. ASIA TOUR 2026 in TAIPEI
●演出日期：
2026/04/04（六）17:00
2026/04/05（日）17:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
ONE OK ROCK《DETOX》ASIA TOUR 2026 - TAIPEI
●演出日期：2026/04/25（六）
●演出地點：臺北大巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
King Gnu CEN+RAL Tour
●演出日期：
2026/06/06（六）
2026/06/07（日）
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
