2025日星來台資訊售票日期懶人包！MAN WITH A MISSION、千葉雄喜、齊藤壯馬、tuki.⋯不斷更新
2025日星來台開唱相關資訊與售票日期一次看！日本超人氣創作新人tuki.首度登台就唱上小巨蛋；King Gnu明年巡演將唱上小巨蛋。此外還有MAN WITH A MISSION、千葉雄喜、齊藤壯馬、ONE OK ROCK、中島美嘉⋯都將登台！身為粉絲的你當然不能錯過，以下蒐集整理了2025年日本歌手、日本團體、日本樂團重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！
MAN WITH A MISSION「HOWLING ACROSS THE WORLD 2025 - ASIA TOUR」in TAIPEI
● 演出時間：2025/12/07（日）18:00
● 演出地點：Legacy TERA
● 售票時間：2025/08/01（五）17:00 ibon
● 演出票價：VIP $3,800 / Standing A $3,400 / Standing B $2,900
千葉雄喜 Yuki Chiba LIVE IN TAIPEI 2025
●演出時間：2025/12/14（日）
●演出地點：Legacy TERA
●售票時間：2025/10/21（二）13:00 遠大售票
●演出票價：NT$3180／$2480／$1000（身障席）
齊藤壯馬 Soma Saito Live 2025 “Nuance Colors” in Taipei
●演出時間：2025/12/21（日）18:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：2025/10/05（日）13:00 遠大售票
●演出票價：NT$3000／$2800／$2400
tuki. ASIA TOUR 2026 in TAIPEI
●演出日期：
2026/04/04（六）17:00
2026/04/05（日）17:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
【登記抽選】
－登記：2025/11/24（一）13:00～11/26（三）13:00
－結果：2025/11/28（五）12:00後陸續公布
－繳費期限：2025/11/28（五）～11/29（六）13:00
【一般販售】
－售票：2025/12/10（三）12:00
●演出票價：NT$5280／$4280／$3280／$2280／$800／$400（身障席）
●售票網站：遠大售票
ONE OK ROCK《DETOX》ASIA TOUR 2026 - TAIPEI
●演出日期：2026/04/25（六）
●演出地點：臺北大巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
中島美嘉演唱會
●演出日期：
2026/05/16（六）
2026/05/17（日）
●演出地點：台北流行音樂中心
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
King Gnu CEN+RAL Tour
●演出日期：
2026/06/06（六）
2026/06/07（日）
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
