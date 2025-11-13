2025日月潭花火嘉年華最終場11/15在向山遊客中心！特別加碼開放觀景台、最佳觀賞點、活動節目、免費接駁車資訊一次看！

一年一度的日月潭花火嘉年華第一場9/20、第二場11/1已結束，第三場最終場則是11/15在向山遊客中心登場，同時也特別加碼11/15夜間開放向山遊客中心2樓景觀台，一起在秋日微涼的夜晚，和家人朋友們相約日月潭，聆聽動人音樂和觀賞璀璨煙火！

日月潭花火嘉年華（圖片來源：Getty Creative）

2025日月潭花火嘉年華資訊

◆三場煙火施放時間地點：9/20伊達邵碼頭、11/1水社中興停車場、11/15向山遊客中心

◆更多資訊：日月潭粉專、日月潭花火嘉年華活動網站

◆交通資訊：

◎台灣好行：

►日月潭線：台中干城⇄日月潭（車程約105分鐘）

►車埕線：車埕⇄日月潭（車程約30分鐘）

◎國光客運：1833台北直達車：台北轉運站⇄日月潭，車程約215分鐘

◎自行開車：

►從台北南下：

路線A：國道3號→霧峰系統交流道（國道6號）→愛蘭交流道下（接省道台14線往埔里）→埔里（接省道台21 線）→魚池→日月潭

路線B：國道1號→彰化系統（國道3號）南下→霧峰系統交流道（國道6號）→愛蘭交流道下（接省道台14線往埔里）→埔里（接省道台21線）→魚池→日月潭

路線C：國道3號→草屯交流道下（接省道台14線）往埔里→埔里（接省道台21線）→魚池→日月潭

►從台中出發：

路線A：臺中→中投快速公路→中投交流道下接（國道3號）南下→霧峰系統交流道（國道6號）→愛蘭交流道下（接省道台14線往埔里）→埔里（接省道台21線）→魚池→日月潭

路線B：臺中→台中路→大里→國光路→霧峰→（接省道台14線）→草屯→（接省道台14線）→埔里（接省道台21線）→魚池→日月潭

►從高雄北上：

路線A：國道1號→台78線快速道路→（國道3號）→由竹山交流道下→集集（接省道台3線轉省道台16線）→水里（接省道台16線）→至日月潭（接省道台21線）

路線B：國道3號→由竹山交流道下→集集（接省道台3線轉省道台16線）→水里（接省道台16線）→至日月潭（接省道台21線）

日月潭煙火最佳觀賞點

◆11/15向山遊客中心：向山遊客中心無疑是最佳首選，能近距離感受煙火的震撼與璀璨。此外還有水社壩、龍鳳宮、文武廟、九蛙疊像平台、玄光寺、玄光碼頭等地，都能欣賞精彩煙火。

◆特別加碼：11/15夜間開放向山遊客中心2樓景觀台

11/15夜間開放向山遊客中心2樓景觀台，可全視角欣賞煙火秀。

Q：怎樣才可以上觀景台？ ➡️ 事先排隊領取入場券。

Q：2樓景觀台開放多少名額？ ➡️ 共兩區景觀台開放入場。A區(靠近潭面)350名、B區(靠近草皮)500名

Q：入場券如何領取？ ➡️ 11/15下午15:00於活動會場服務台發放（攤位帳棚區，非遊客中心）

Q：入場券有領取數量限制嗎？ ➡️ 每人限領1張，不提供代領，發完即止

Q：領券之後就可以上觀景台了嗎？ ➡️ 11/15下午15:00～晚上21:00，憑『入場券』入場，入場後回收並蓋手章，憑手章進出

Q：下雨還有開放觀景台嗎？ ➡️ 如遇雨將取消開放景觀台

2025日月潭花火節節目表

🎸NTSO臺灣管樂團花火音樂會-向山場次

◎活動時間：11/15下午18:30開始

◎活動地點：日月潭向山行政暨遊客中心

◎表演陣容：陳巍中（指揮）、王裕文（薩克斯風獨奏）、NTSO台灣管樂團。

◎演出曲目：《交響序曲》、《獅子王》組曲、《俱樂部探戈》、《蝙蝠》選粹、《格拉納達》、《新不了情》、《遠離家園》交響組曲、《薩克斯風炫粹》、《第二號丹戎舞曲》。

2025日月潭花火嘉年華免費接駁車資訊

◆向山遊客中心：2025/11/15

◎藍線：伊達邵義勇街口⇄日月潭纜車站⇄文武廟⇄雲品酒店⇄九龍口(米洛克飯店)⇄向山遊客中心

◎綠線：水社綜合商場⇄向山遊客中心

◆更多資訊：日月潭花火嘉年華免費接駁車資訊

2025日月潭花火嘉年華交通管制、停車資訊

◆禁止路邊停車地區時段及路段：

◎時段：114年11月15日8:00～23:00

◎路段：

-台21線60K+500至64K+300(九龍口至水社壩)間2線道之路段。

-台21縣60K+300至60K+500(舊省道有水巷口至九龍口)4縣道外側車道。

-台21甲線0K至9K(九龍口至日月汙水處理廠)路段。

◆開放車輛路邊停車時段及路段：

◎時段：114年11月15日8:00～23:00

◎路段：

-台21線64K+500往頭社方向4線道之外側車道(水社隧道前、後20公尺及隧道內禁止停車) 。

-台21線60K+300(有水巷口)至蠻荒咖啡路段4線道之外側車道。

◆禁止車輛進入地區(行人徒步區)時段及路段：

◎時段：114年11月15日8:00～23:00

◎路段：名勝街(載送銀髮族、孕婦、行動不便者、出示交通部觀光署日月潭國家風景區管理處核發之通行證者、商店家及住家載運民生貨物車輛等除外)。

◆更多資訊：日月潭花火嘉年華交通管制資訊

11/15向山場交通管制時間與路段（資料來源：日月潭國家風景區管理處）

花火旅遊專車資訊

最低成團人數為30人，專車準時發車逾時不候，A車額滿才會開B車。

►更多資訊：2025日月潭花火音樂嘉年華－專車預約說明及方式

🎆11/15(六)向山場

◎票價：410元/人（包含台中-日月潭向山來回車票）

◎乘車地點：向山遊客中心大客車停車位(向山後方廁所旁)

◎去程發車時刻表：

A車：台中干城站09:00 → 台中高鐵站09:25 → 向山遊客中心10:30

B車：台中干城站09:30 → 台中高鐵站09:55 → 向山遊客中心11:00

◎回程發車時刻表：A車：向山遊客中心21:10、B車：向山遊客中心21:15

日月潭（圖片來源：Getty Creative）

2025日月潭花火節其他活動

📌〈燦爛日月，與你共行〉明信片集章活動

2025日月潭花火音樂嘉年華推出期間限定套印集章活動！在漫遊日月潭時，在空白的明信片上留下彩色印記，蒐集5個特色景點，就能得到一份日月潭旅程紀念。

◎活動時間：9/20～11/15

◎參加方式：茭白筍明信片已兌換完畢，可自行攜帶紙張集章

◎兌換禮品：完成集章後可在花火節活動服務台（9/20、11/1、11/15）兌換限定精美小禮

◎集章地點及開放時間：向山遊客中心9:00～17:00、OTOP台灣地方特色產品館－日月潭館10:00～18:00、文武廟8:00～20:00、伊達邵遊客中心9:00～17:00、玄光寺8:00～17:00

◎建議蒐集路線：

►單車漫遊路線：向山遊客中心→OTOP台灣地方特色產品館－日月潭館→文武廟→纜車站→伊達邵遊客中心→玄光寺

►自行開車路線：文武廟→伊達邵遊客中心→玄光寺→向山遊客中心→OTOP台灣地方特色產品館－日月潭館

週邊合作店家優惠

◆活動時間：9/1～11/16

◆好康優惠：參與活動的合作店家，將提供「滿額折扣」或「獨家紀念品」等優惠（實際優惠方案依店家提供為主）

◆店家優惠資訊

日月潭（圖片來源：Getty Creative）

日月潭順遊景點推薦

◎文武廟：全台灣最高的文武廟，周圍有山景、湖景環繞，非常壯觀。年梯步道總長150公尺，共有366階梯，這366階階梯象徵著一年366天。

◎向山遊客中心：由日本建築大師團紀彥設計團隊打造的向山遊客中心，現代感的清水模建築就像畫框，展示著日月潭景象。

◎拉魯島：邵族祖靈聖地，也是最早期的聚落之一，不過現在不開放上島參觀，想要一覽拉魯島樣貌可以到向山懸臂式觀景台，凸出於湖岸的懸臂式270度景觀台，正對著湖中的拉魯島。

◎慈恩塔：日月潭的著名地標之一，塔內的360度螺旋階梯，從最頂樓往下看，呈現放射狀的對稱效果。

◎水社碼頭：鄰近名勝街美食、水社遊客中心，附近也有許多商店民宿等，清晨的水社碼頭霧氣瀰漫，不同時間也有不同樣貌，是日月潭必遊景點之一。

日月潭遊程建議路線

◎日月潭一日遊：日月老茶廠→水社→向山遊客中心→茶茶王子x朝霧茶莊咖啡廳→伊達邵老街

◎環潭景點路線：水社碼頭→文武廟→伊達邵碼頭→慈恩塔→玄奘寺→向山遊客中心

◎湖光山色路線：向山遊客中心→水社商圈→搭乘遊湖船→拉魯島→玄光寺→伊達邵→水蛙頭步道

◎單車騎乘路線：

-向山段（約3.4公里）：水社→水上自行車道→永結橋、同心橋→向山遊客中心

-伊達邵段（約5公里）：伊達邵碼頭→慈恩塔→玄奘寺

向山懸臂式觀景台（圖片來源：Getty Creative）

文武廟（圖片來源：Getty Creative）

資料來源：日月潭國家風景區管理處

資料整理：Vinge

