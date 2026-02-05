2026日本九州溫泉約會指南！黑川秘境、由布院質感：五大夢幻溫泉鄉、時髦旅館全公開 | 柯夢波丹

PHOTO CREDIT: Getty Images&klook.com

在深山秘境的黑川溫泉體驗外湯巡禮，或是在由布院充滿文藝氣息的小店裡悠閒漫步，九州的溫泉鄉簡直不能再更浪漫了！從湯種豐富的別府到獨一無二的指宿砂浴，COSMO特別精選日本九州五大夢幻溫泉鄉，同步附上周邊時髦質感住宿推薦，這個冬日就到九州溫泉鄉來場浪漫約會。

九州必訪溫泉：別府八湯溫泉

別府位於大分縣，是日本湧出量最大、泉質種類最豐富的溫泉城市。別府溫泉由分散在市區的八個溫泉區組成，統稱為「別府八湯」，每個區域的泉質和氛圍各有不同。除了泡湯，別府地獄巡禮也是來到此地必訪的觀光活動，噴出熱氣、熱泉、熱泥的獨特景觀，以及七個不同顏色和型態的溫泉，被列為日本國家級的名勝。

別府溫泉住宿推薦：別府全日空洲際度假飯店（ANA Intercontinental Beppu Resort & Spa）

這間國際五星級飯店坐落於高處，提供俯瞰別府市區和別府灣的絕佳全景視野。飯店擁有奢華的無邊際溫泉泳池和頂級水療中心，將溫泉體驗提升到國際度假的標準。無論在客房內、溫泉大浴場、健身房還是無邊際泳池，都能隨時享受到別府灣的美麗景色。

別府溫泉住宿推薦：神和苑旅館（Kannawaen）

神和苑旅館是別府鐵輪溫泉區的頂級日式庭園旅館，鄰近景點「海地獄」。旅館擁有佔地廣大的傳統日式庭園，以及多間附設獨立露天溫泉的客房，讓旅客能在寧靜的環境中感受獨特的青色溫泉魅力。旅館公共大浴場還設有室內浴池、露天浴池、檜木浴池、陶器浴池等各種選擇。

別府溫泉住宿推薦：潮之宿晴海飯店（Amane Resort Seikai）

4.5星級的潮之宿晴海飯店以其絕無僅有的海景溫泉聞名。飯店共提供60間客房，所有客房皆為海景房，並設有私人露天溫泉，讓旅客們可以一邊泡湯，一邊聆聽海浪聲，欣賞別府灣的壯闊美景。飯店公共大浴場分別有被譽為零海拔公尺溫泉的1樓、還有高樓層景致的8樓可供旅客選擇。

別府溫泉住宿推薦：花別府旅館（Hana Beppu）

位於別府車站步行6分鐘的距離，不只地點便利更是一間以女性視角設計、充滿時尚與舒適感的精品溫泉旅館。花別府旅館特別打造微泡浴池牛奶浴、霧氣三溫暖等美容溫泉，還有提供自助點心與熱茶的公共休息區、個人化枕頭租賃服務……都可以感受到旅館對女性旅客的細膩貼心服務。

別府溫泉住宿推薦：別府杉乃井飯店（Beppu Suginoi Hotel）

杉乃井飯店是別府最具規模和娛樂性的溫泉度假村，設有夏季限定的室內水上樂園Aqua Beat，還有冬季必訪兩座溫泉設施，分別是共5層露天梯田狀溫泉池「棚湯」，以及坐擁寬闊觀景的「水上花園 宙湯」。甚至還有電動遊戲場、保齡球場等豐富娛樂設施，幾乎能滿足所有年齡層的需求。

九州必訪溫泉：黑川溫泉

位於熊本縣阿蘇山腳下，被譽為日本秘境的溫泉鄉，黑川溫泉特色是溫泉旅館依溪而建，整個村落氛圍古樸而寧靜宛如世外桃源。此處擁有7種優質泉質，並強調「整個溫泉鄉就是一間旅館」概念，旅客購買泡湯券即可選擇三個不同浴場體驗。到了冬季更有「湯明」傳統活動，以竹製燈飾點亮河川與整個溫泉街區。

黑川溫泉住宿推薦：黑川溫泉山彥日式旅館（Kurokawa Onsen Yamabiko Ryokan）

山彥旅館擁有豐富且多樣化的浴場，共有2種室外浴場與8種室內浴場，其中更有隱密性極高的家族專用浴池可供預約。旅館座落在田之原川畔環境清幽，打開窗戶就能在潺潺溪流聲。從旅館後門就可以快速抵達黑山溫泉老街區，適合希望體驗多樣化溫泉、享受日式傳統溫馨氛圍的旅客。

黑川溫泉住宿推薦：黑川溫泉壹之井旅館（Kurokawa Onsen Ryokan Ichinoi）

依山而建的古樸日式建築風格，壹之井旅館提供溫馨舒適的住宿環境，還有百年古民家改造的室內浴場，提供優質硫磺泉的享受，除此之外也不能錯過以熊本當地食材特製的精緻料理。這裡距離黑川溫泉街步行只需5分鐘，方便旅客步行探索整個溫泉鄉並使用泡湯券。

黑川溫泉住宿推薦：黑川溫泉 夢龍膽（Kurokawa Onsen Yumerindo）

位於溪邊擁有50年歷史的日式旅館，擁有多種不同特色的溫泉浴池，包含迎賓溫暖足湯以及溪邊露天風呂，讓旅客可以盡情享受溫泉巡禮的樂趣。旅館服務細膩周到，早餐與晚餐都提供精緻的懷石料理，推薦一泊二食的體驗，完整感受高雅的日式度假氛圍。

黑川溫泉住宿推薦：黑川溫泉 夢龍膽別館花泊（Kurokawa Onsen Yumerindo Hanadomari）

花泊作為夢龍膽的別館，房型皆為日洋混合、並提供獨立的半露天與室內浴池，讓旅客能在房內獨享溫泉時光。除此之外也能使用主館的大型溫泉浴池。特別適合情侶或蜜月旅行，追求隱私性與日式氛圍，並希望在黑川秘境中享受高品質住宿的旅客。

九州必訪溫泉：由布院溫泉

由布院（或稱湯布院）位於大分縣，是女性遊客最嚮往的溫泉度假勝地之一。以優雅田園風光和藝術氣息受到喜愛，背靠壯麗的由布岳景致宜人。溫泉街上充滿精緻雜貨店、美術館和獨立咖啡廳。由布院溫泉泉質多為單純泉，溫和不刺激具有消除疲勞的功效。此區住宿以小型、高品質的日式旅館為主，提供極致的隱私和享受。





由布院溫泉住宿推薦：由布院一禪溫泉旅館（Oyado Ichizen）

坐落在由布山腳下，一禪溫泉旅館以低調奢華與精緻服務著稱，雖然規模不大，但提供高私密性的住宿體驗。旅館的大部分客房都設有露天風呂，能獨享由布院溫泉與窗外美景。入住時也別錯過公共浴場藍色溫泉水、悠閒自在的日式庭院、精緻豪華的會席料理以及豐盛講究的日式早餐。

由布院溫泉住宿推薦：由布院溫泉萌莊日式旅館（Yufuin Onsen Ryokan Mebaeso）

萌莊旅館位於寧靜的田園景色中，充滿溫馨的家庭氛圍。旅館以其親切熱情的服務和多樣化的日式客房吸引旅客，所有客房皆能將由布山景盡收眼底。同時也提供男湯、女湯、露天家族浴池等享受溫泉的空間，讓旅客完整感受由布院獨有的悠閒與寧靜。

由布院溫泉住宿推薦：由布院溫泉山荘 四季庵（Sansou Shikian）

四季庵的最大特色是每間客房都是獨立的獨棟小屋，散落在廣闊的庭園之中，提供極致的隱私和空間。許多小屋內設有露天風呂或半露天浴池。旅館周遭是美麗的自然景觀，讓旅客彷彿置身於山野之中。適合家庭、團體或追求高度私人空間的旅客，享受真正的山莊度假體驗。

由布院溫泉住宿推薦：由布院溫泉 治癒之鄉 觀布亭（Iyashi No Sato Kanputei）

距離由布院站步行約15分鐘的距離，觀布亭共有6間日洋混合式客房，房內均設有半露天浴池，不需出門就能邊泡湯邊享受由布山的壯麗景色。其中最具特色的就是觀布亭獨創的八斗鍋料理，旅客可以品嚐包含大分地區珍貴的「豐後牛」等道地美食體驗。

由布院溫泉住宿推薦：由布院溫泉 御宿亭旅館（Oyado Yufuintei）

御宿亭旅館以其傳統典雅的日式建築和精緻的庭園景觀吸引著旅客。旅館的公共溫泉和部分客房溫泉能飽覽由布岳的壯麗山景。這裡的服務細緻入微，會席料理也充滿了地方特色。公共日式庭院中還設有一個休息小亭，提供免費的咖啡、茶、溫泉蛋等溫暖的點心給住客享用。

九州必訪溫泉：指宿溫泉

充滿海洋氣息的指宿溫泉位於鹿兒島縣薩摩半島南端，是九州最獨特的溫泉體驗勝地。指宿溫泉最特別的就是世界唯一天然砂蒸溫泉，利用溫泉熱力加熱的海邊砂灘，旅客躺在砂中讓身體接受熱砂的覆蓋。這種砂浴能促進血液循環，具有極佳的美容和健康功效。除了砂浴也提供一般溫泉泡湯，由於靠海許多旅館都能欣賞到壯麗海景。

指宿溫泉住宿推薦：Koran之湯錦江樓（Koran no Yu Kinkouroh）

錦江樓坐擁絕佳的海濱位置，客房多為海景房，面向錦江灣眺望櫻島的壯闊海景。飯店提供高品質的室內與露天溫泉公共浴場，泉質為有美肌溫泉之稱的天然氯化鈉溫泉，旅客在泡湯時能欣賞到無邊際的海洋風光，還有免費接送至位於海岸的指宿溫泉天然沙蒸溫泉設施。

指宿溫泉住宿推薦：指宿秀水園飯店（Ibusuki Shusuien）

距離指宿溫泉沙浴場步行只需5分鐘，4星級的秀水園旅館是指宿地區享有盛譽的傳統日式旅館之一，服務細膩周到讓旅客體驗到經典的日式款待。秀水園旅館頂級的會席料理強調食材的新鮮與在地特色，更連續40年獲得「溫泉旅館百選 料理部門」第一名的榮譽。

指宿溫泉住宿推薦：指宿白水館（Kagoshima Sunamushi Onsen Ibusuki Hakusuikan）

在自然松林與大海美景的包圍中，白水館是指宿地區較大規模的溫泉飯店，提供一站式的度假體驗。包含指宿最具代表性的天然砂蒸溫泉、露天溫泉、岩盤浴……以及大規模的江戸時代風大浴場等多樣化選擇。飯店內甚至建有薩摩傳承館，方便旅客探索鹿兒島的歷史文化。

指宿溫泉住宿推薦：吟松花之溫泉飯店（Fufurotenburonoyado Ginsyou）

飯店將溫泉與海景完美結合，營造出浪漫的度假氛圍。不只可以在舒適客房內享受私人的半露天溫泉，來到吟松花之溫泉飯店還不能錯過頂樓正對海景的天空露天展望風呂，在這裡泡湯時可以以270度的角度俯瞰錦江灣，擁有極致開闊的絕美視野。

指宿溫泉住宿推薦：指宿鳳凰飯店（Ibusuki Phoenix Hotel）

同樣坐落在海灣岸邊的指宿鳳凰飯店，設有室內和室外溫泉浴池，還可以在飯店內享受到指宿一定要體驗的沙蒸溫泉。所有客房皆為日式風格並面向大海獨覽遼闊海景，飯店設施完善同時提供家庭和團體旅遊所需的便利性，適合想要高CP值且功能齊全住宿選項的旅客。

九州必訪溫泉：嬉野溫泉

擁有超過1300年歷史、自古以來便被譽為「美肌之湯」，位於佐賀縣的嬉野溫泉富含鈉元素，溫泉水質地極為滑順，能軟化角質使肌膚變得光滑細嫩。嬉野溫泉氛圍寧靜且充滿日式傳統美感，除了泡湯，嬉野也是著名的嬉野茶產地，非常適合愛美、注重肌膚保養，並希望在寧靜的茶鄉氛圍中深度放鬆的女性旅客。

嬉野溫泉住宿推薦：嬉野溫泉 大正屋 椎葉山莊（Ureshino Onsen Taishouya Shiibasanso）

近百年歷史大正屋旗下的秘境別邸，椎葉山莊坐落在寧靜的山林深處的椎葉川沿岸，遠離塵囂環境清幽，旅客能在潺潺流水聲中悠閒地度過美好時光。山莊館內的「山之湯」設有室內溫泉與露天溫泉，非常適合追求極致寧靜、深度放鬆，並渴望體驗大自然環抱溫泉的旅客。

嬉野溫泉住宿推薦：湯快度假集團嬉野溫泉嬉野館（Ooedo Onsen Monogatari Ureshinokan）

位置便利的嬉野館距離便利商店步行只需3分鐘、距離老街區步行也只需5分鐘。飯店提供多樣化的溫泉設施，讓旅客能盡情享受嬉野的「美肌之湯」。飯店娛樂設施有包含卡拉OK、投幣式遊戲區、漫畫閱覽區……等豐富選擇，高CP值的自助早晚餐也十分受到旅客喜愛。

嬉野溫泉住宿推薦：嬉野溫泉湯宿皿山（Ureshino Onsen Yushuku Sarayama）

2023年新開幕的旅宿為百年老店吉田屋的別館，湯宿皿山充滿傳統現代融合的精緻設計感，設有寬敞的露天浴池、室內浴池，以及帶有嬉野茶香的三溫暖。check-in需在步行約5分鐘的本館，別館無常設服務人員，因此適合喜愛自助自由住宿風格的旅客。

嬉野溫泉住宿推薦：嬉野溫泉 櫻花飯店（Hotel Sakura Ureshino）

距離JR喜野溫泉站約5分鐘車程、櫻花飯店位於嬉野溫泉街的中心地帶，交通便利可以輕鬆探索周邊的茶田和溫泉公園。飯店最頂層的露天浴池和觀景浴池可以俯瞰整個嬉野溫泉小鎮。從大廳休息處提供免費茶飲到晚餐與早餐自助吧，都可以盡情享用嬉野茶的清新風味。

嬉野溫泉住宿推薦：嬉野溫泉松園旅館（Shouen）

松園旅館擁有精緻的日式庭園和充滿禪意的氛圍，每間客房都可以欣賞到和風花園美景。旅館溫泉設施包含寬敞的預約制私人浴池、有庭院景觀的露天岩石浴池，以及落地窗河景室內大浴場，讓所有旅客都能全然放鬆身心，浸浴在美容養顏的優質溫泉水中。

